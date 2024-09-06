Источник изображения: topwar.ru

Подписан меморандум о взаимопонимании между польской компанией WB Group и южнокорейским концерном Hanwha Aerospace. Партнеры займутся производством боеприпасов на территории Польши.

Об этом сообщает польский портал Defence 24.

Польша откроет совместное предприятие с Южной Кореей для производства ракет класса «земля-земля». Предполагается, что данный боеприпас будет применяться в польской версии южнокорейской реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo, именуемой Homar-K. Также не исключается, что партнеры займутся производством артиллерийских снарядов.

Источник изображения: topwar.ru

Документ был подписан вчера во время Международного салона оборонной промышленности (MCPO) в Кельце (Польша). Подписанты не стали разглашать, какие конкретно боеприпасы они намерены производить. Также не сообщается, кому они предназначены – польским военным или южнокорейским. В любом случае открытие такого производства станет заметным шагом на пути получения Польшей полной автономии в обеспечении своих Вооруженных сил отечественными боеприпасами.

Кроме того, реализация данного соглашения станет очередным свидетельством расширения сотрудничества между польской WB Group и южнокорейской Hanwha. Партнеры и ранее осуществили несколько серьезных проектов в сфере оборонного сотрудничества. Впрочем, пока неизвестно, насколько масштабным будет новый проект. И даже если речь идет о значительных объемах выпуска боеприпасов, сложно сказать, способны ли справиться с новыми запросами существующие производственные мощности ОПК Польши.