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Военное обозрение

Британская пресса: обновление американского ядерного потенциала может привести к переговорам США с РФ и КНР

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Источник изображения: topwar.ru

Обновление американского ядерного потенциала может привести к началу переговорного процесса с Москвой и Пекином по ограничению данного вида вооружений. Об этом заявила бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

В своей статье, опубликованной в британском издании Financial Times, Геттемюллер отмечает, что таким образом Вашингтон надеется вернуть РФ и КНР за стол переговоров для обсуждения вопроса регулирования ядерных арсеналов.

Экс-заместитель генсека НАТО считает, что модернизация американских ядерных вооружений направлена не на увеличение потенциала США, однако способна увеличить его возможности. При этом Геттемюллер обвинила Китай и Россию в том, что они якобы отказываются обсуждать контроль над ядерными вооружениями. По ее мнению, иногда требуются решительные действия, чтобы конкуренты США в области ядерного оружия осознавали, что они не могут угрожать без потенциального силового ответа на угрозы.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании и США намерены бессрочно продлить действие заключенного в 1958 году Договора о взаимной обороне, в рамках которого, помимо прочего, предусматривается сотрудничество в области ядерных вооружений.

В настоящее время США собираются вернуть в Европу ракеты средней дальности. На фоне увеличения скорости и скрытности современных ракет и уменьшения времени принятия решения подлетное время ракетных вооружений, в том числе способных нести ядерные заряды, значительно сократилось.

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