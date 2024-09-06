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Адмирал высказался о составе флота в Азовском море

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Фото: Татьяна Меель / РИА Новости
Фото: Татьяна Меель / РИА Новости.

Адмирал Авакянц: соединения ВМФ в Азовском море могут получить ракетные корабли

Корабельные соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Азовском море могут получить малые ракетные корабли. О составе соединений высказался экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в беседе с «Известиями».

Он допустил, что новое соединение флота также может получить десантные средства, транспортные суда, тральщики и патрульные корабли. «Речь идет о надводных кораблях и судах обеспечения сравнительно небольшого водоизмещения и небольшой осадки. В том числе о носителях высокоточного оружия большой дальности», — сказал Авакянц.

Кроме того, адмирал отметил необходимость развития речных флотилий, включая Днепровскую и Амурскую.

Ранее в сентябре главнокомандующий Военно-морского флота России Александр Моисеев сообщил, что соединения флота могут быть созданы в Азовском море.

В марте стало известно, что Днепровская речная флотилия может получить береговые артиллерийские комплексы А-222 «Берег» калибра 130 миллиметров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-222 Берег
Проекты
ТОФ
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