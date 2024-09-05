Водный рубеж: как будет действовать российский флот в Азовском море

В состав новых соединений могут войти малые ракетные корабли, катера и тральщики

Новые соединения ВМФ в Азовском море будут заниматься разминированием акватории, обеспечением безопасности судоходства и Крымского моста и наносить удары высокоточным оружием, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В этой акватории не было корабельных формирований со времен Великой Отечественной войны, теперь же, по словам главкома ВМФ, они будут созданы. Какие силы могут войти в состав новых соединений и какой у них будет функционал — в материале «Известий».

Какие задачи могут решать азовские соединения ВМФ

В состав корабельных соединений на Азовском море могут войти малые ракетные корабли, десантно-высадочные средства, транспортные суда для перевозки войск и сил, тральщики, патрульные корабли. Такое мнение высказал экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Речь идет о надводных кораблях и судах обеспечения сравнительно небольшого водоизмещения и небольшой осадки. В том числе о носителях высокоточного оружия большой дальности, — рассказал он «Известиям». — Помимо этого, надо развивать и речные флотилии — Днепровскую, Амурскую. Может быть, создать формирования и на сибирских реках с учетом выхода в Арктику — на дальнюю перспективу.

Ранее главком ВМФ адмирал Александр Моисеев заявил, что на Азовском море будут соединения военно-морского флота. По его словам, за уже принятыми решениями следует дальнейшее развитие Азовского морского района, который сейчас решает важные, в том числе боевые, задачи.

Малы ракетный корабль проекта «Каракурт» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Одна из первых задач, которая может стоять перед новыми соединениями ВМФ в Азовском море, — разминирование акватории, где после боев 2022 года осталось много взрывоопасных предметов, предположил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— После 1945 году на Азовском море особо крупных сил у нас и не было. Там были небольшие подразделения, которые потом ликвидировали в начале 1960-х, — пояснил он. — Новые соединения могут проводить работы по очистке акватории от мин и взрывоопасных предметов. Соответственно, понадобятся тральщики. Во-вторых, нужно убрать украинские корабли, которые там затонули. Значит, нужна аварийно-спасательная служба, которая будет этим заниматься. И третья возможная задача — работа гидрографической службы, которая должна обеспечивать навигацию.

По мнению эксперта, на Азовском море могут создать военно-морской район. Это формирование примерно соответствует дивизии в сухопутных войсках.

— Есть еще одна важная задача, которая может быть возложена на новые соединения, — противодиверсионная, — рассказал Дмитрий Болтенков. Базироваться новые соединения будут, скорее всего, в Бердянске и Мариуполе, заключил он.

Какие еще силы могут войти в азовские соединения ВМФ

— В связи с тем что судоходство в регионе интенсивное, а враг не отказывается от нанесения ударов, запускает ракеты, там должны быть корабли, которые обеспечивают безопасность судоходства, — рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. — Должны быть силы так называемой охраны водного района. Это могут быть разнородные силы с базированием в Бердянске или Мариуполе, есть и другие порты, например Таганрог.

По мнению эксперта, в состав соединений могут войти катера, патрульные катера, средства ПВО в составе береговой структуры. Он не исключил, что будет создан и батальон морской пехоты.

— Несомненно, может быть создан отряд противодиверсионной службы, — считает Василий Дандыкин. — Линию фронта мы отогнали, но она не так уж далеко. В состав соединений могут также войти малые ракетные корабли, например, проекта 22160 «Буян-М» класса «река-море».

Российский флот присутствовал в Азовском море, начиная со времен Петра I. В годы Великой Отечественной войны там действовала Азовская флотилия. Она выполняла широкий круг задач: морские бои, высадка десанта, поддержка действий сухопутных войск, рейды на немецкие объекты на побережье, действия на коммуникациях. В 1944 году Азовская флотилия была расформирована, а на ее основе была создана Дунайская речная флотилия.

Ракетный корабль проекта 22160 «Буян-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Северное побережье Азовского моря было освобождено на начальном этапе специальной военной операции. Украинские силы, расположенные в регионе, укрылись в Мариуполе. После тяжелых боев город был освобожден в мае 2022 года. С включением в состав РФ Запорожской и Херсонской областей Азовское море превратилось во внутреннюю акваторию России.

В 2023 году северное Приазовье стало районом самых ожесточенных боев. ВСУ выбрали Запорожскую область направлением главного удара в ходе своего контрнаступления. Российские войска держали оборону многие месяцы. В итоге контрнаступление полностью провалилось, украинские силы не достигли никаких успехов.

20 марта 2024 года глава Минобороны на тот момент Сергей Шойгу объявил о создании Днепровской речной флотилии. Кроме нее были сформированы также армейский корпус, мотострелковая дивизия и бригада речных катеров.

Береговой самоходный артиллерийский комплекс А-222 «Берег» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В основном действовать флотилия будет на Днепре и в Днепро-Бугском лимане, а займется тем же, что и ее предшественница в годы Великой Отечественной войны: будет вести борьбу с катерами противника, высаживать десант, создавать плацдармы, а возможно, и форсировать Днепр. Как сообщали «Известия», в составе флотилии будут в том числе нести службу 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег». Кроме того, в ее составе сформированы подразделения морской пехоты и спецназа. Также в состав флотилии вошли подразделения армейской авиации, где несут службу вертолеты разных классов.

Роман Крецул

Владимир Матвеев