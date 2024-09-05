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Модернизированную «Квазимачту» испытали в зоне СВО

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС.

«Калашников»: модернизированную СПА «Квазимачта» испытали в зоне СВО

Модернизированную систему подъема аппаратуры (СПА) «Квазимачта» испытали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«Модернизированная система подъема аппаратуры "Квазимачта" производства концерна "Калашников" с положительным результатом прошла апробацию в зоне СВО, получив хорошие отзывы от военнослужащих группировки прикрытия государственной границы из приграничных регионов России», — говорится в сообщении.

По запросу пользователей длину силового кабеля СПА увеличили в два раза. Отмечается, что применение «Квазимачты» в зоне спецоперации будет расширяться.

В основе СПА лежит большой квадрокоптер, который несет оборудование для разведки в инфракрасном и видимом диапазонах. Питание аппарата осуществляется по кабелю с земли. Для передачи данных в режиме реального времени также используют кабель. Помимо разведки, «Квазимачту» можно использовать для ретрансляции сигналов радиосвязи.

В августе госкорпорация «Ростех» назвала дрон-камикадзе «КУБ» «высокоточной кувалдой», удар которой может привести к детонации боекомплекта бронетехники. Аппарат с радиусом действия около 15 километров отличается бесшумностью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
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