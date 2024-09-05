Два украинских аса просили поставить Украине F-16. Но они уже не увидят, смогут ли эти самолеты дать отпор России (The Wall Street Journal, США)

WSJ: один из шести украинских асов, способных управлять F-16, погиб

Один из шести пилотов, прошедших обучение для управления истребителем F-16, разбился, пишет WSJ. Украина уже развалила свои ВВС, доставшиеся в наследство от СССР. И теперь, пока она ждала поставок американских истребителей F-16, еще и потеряла своих лучших летчиков в бою.

Встречаясь в июне 2022 года с американскими сенаторами, два самых известных на Украине военных летчика убеждали их предоставить Киеву истребители F-16. Один из сенаторов выступил и предложил пилотам умерить свои ожидания.

"Я сказал им, что добиться этого будет сложно", — заявил позднее сенатор Линдси Грэм. Но его впечатлила страсть и харизма летчиков, и он пообещал убедить администрацию Байдена разрешить поставки этих самолетов.

Летчики и бывшие однокурсники Андрей Пильщиков и Алексей Месь настояли на своем. Оба они погибли. Пильщиков, известный под позывным Джус, погиб в августе прошлого года во время учебного полета в возрасте 30 лет. Его ровесник, Алексей Месь, с позывным Мунфиш, погиб на прошлой неделе, пилотируя один из самолетов, за поставки которых на Украину он так активно боролся.

Смерть пилотов показывает, насколько высоки ставки в спорах о том, как Запад должен вооружать Украину. К тому времени, когда Украина получила F-16, многие украинские асы, такие как Джус, были уже мертвы.

Теперь погиб еще один опытный пилот Мунфиш, прошедший трудную многомесячную подготовку, чтобы пересесть со старого украинского самолета в кабину передового в техническом отношении F-16. Во время одного из первых боевых заданий с применением новых истребителей Киев потерял один из шести самолетов, поставленных союзниками США в первой партии. Потерял он и одного из немногих летчиков, обученных летать на F-16. Обстоятельства этого крушения до сих пор неясны.

Партнеры Киева во главе с США поставляют на Украину все более сложное оружие во все более значительных объемах. Но поставки зачастую осуществляются после длительных дебатов. Вначале западные союзники отказываются поставлять самую современную технику, а спустя несколько месяцев дают свое согласие. Из-за такой непоследовательности и импульсивности у украинских военных остается меньше времени на сопряжение сложных и мощных систем вооружений. Из-за этого ВВС, воюющие на пределе своих возможностей из-за нехватки современных машин, вынуждены без промедления бросать в бой поставляемые в страну самолеты.

Американские чиновники заявляют, что такой поэтапный подход по принципу постепенности рассчитан на то, чтобы вооружать Украину необходимой ей боевой техникой, не вызывая эскалацию военных действий с Россией. Критики говорят, что из-за этого Украина лишена возможностей для нанесения мощных ударов по российской армии, а Россия получает запас времени для упреждения последующих шагов Киева и для противодействия ВСУ.

Между тем Украина теряет самых лучших и способных военнослужащих, которые первыми взяли в руки оружие и выступили на борьбу.

Киевские призраки

Джус и Мунфиш были полны решимости летать на боевых самолетах, но в это самое время у Украины после распада Советского Союза практически не было возможности удовлетворить их стремление подняться в небо.

Мунфиш, родившийся в маленьком западном городе Шепетовке, с малых лет хотел пойти по стопам отца и стать военным. Этот старательный и упорный ученик победил в школьном конкурсе и в награду получил возможность побывать в Киеве и встретиться с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком. Эта встреча укрепила его стремление летать.

Джус, родившийся в восточном городе Харькове, делал модели самолетов. Позже он рассказывал друзьям, что еще в пять лет решил стать летчиком. В юношеском возрасте он увлеченно наблюдал за самолетами и исколесил с камерой все аэродромы вокруг Харькова.

Джус поступил в Харьковский университет ВВС имени Ивана Кожедуба — аса времен Второй мировой войны и уроженца Украины. Его однокурсники, приехавшие со всех концов страны и, как и он, мечтавшие стать летчиками, часто приходили к нему домой, где он жил с мамой. Среди них был и Мунфиш — спокойный и серьезный юноша, вспоминает мама Джуса Лилия Аверьянова. По ее словам, остальные ребята дурачились, изображая персонажей из фильмов про летчиков, а Мунфиш обычно держался в стороне.

Джус и Мунфиш стали неразлучными друзьями и часто строили планы, как улучшить военно-воздушные силы.

Сделать предстояло очень много. ВВС Украины, в которые они пришли служить после выпуска в 2016 году, страдали от коррупции и бедности после распада Советского Союза. Когда Украина обрела независимость, у нее были сотни самолетов, начиная с истребителей и заканчивая стратегическими бомбардировщиками. Бомбардировщики списали и отдали в утиль в рамках профинансированной США программы по разоружению бывших советских республик. А остальная украинская авиация из-за многолетнего и хронического недофинансирования пришла в упадок. Накануне начала вооруженного конфликта у Украины было всего несколько десятков боевых самолетов, которые практически не модернизировали с советских времен.

Боевые действия, которые шли на Донбассе в 2014 году, дали летчикам возможность учиться у американцев и их союзников. Опасения по поводу намерений Москвы усиливались, и в такой обстановке западные страны наращивали сотрудничество с Украиной, проводя совместные авиационные учения и делясь советами и рекомендациями.

Оба летчика упорно совершенствовали свой английский. Джус в 2018 году участвовал в подготовке учений на Украине совместно с ВВС национальной гвардии Калифорнии. Тогда он и получил свой позывной, потому что на вечеринках в ангаре всегда пил сок, а не спиртное. Происхождение позывного Мунфиш - неизвестно. Джус начал подражать американским летчикам, которых видел в кино. Он изучал их прически и форму.

Джус и Мунфиш сразу показали свой талант, когда на следующий год по программе обмена отправились в Калифорнию, где впервые сели за штурвал F-15. Об этом рассказал бывший летчик ВВС национальной гвардии Калифорнии полковник в отставке Роберт Свертфагер (Robert Swertfager). Во время совместных полетов американские пилоты передавали рычаги своим украинским коллегам, позволяя Джусу и Мунфишу управлять истребителями с заднего сиденья.

Но получая такой профессиональный опыт, они все больше разочаровывались в собственных ВВС, которые находились в плачевном состоянии со своими нерабочими самолетами.

В 2021 году у Джуса истек срок действия контракта, и он уволился. Он написал открытое письмо, в котором жаловался на бюрократию, плохие условия службы и нежелание командования переходить на стандарты НАТО. Денежное довольствие в то время составляло всего 800 долларов в месяц.

Спустя несколько месяцев после увольнения Джуса Россия 24 февраля 2022 года начала военную операцию на Украине. Джус немедленно вернулся в ВВС, но поначалу ему не разрешали летать, потому что уровень его подготовки был недостаточен. Когда российские войска пошли в наступление на Киев, он помогал организовывать оборону аэродромов.

Мунфиш, живший в Киеве с женой и маленькой дочкой, сразу поднялся в небо защищать свою страну.

Вскоре к нему присоединился Джус. 12 марта он разместил в Инстаграме* фотографию облаков под крылом самолета. "Снова в строю", — гласила подпись.

У русских было намного больше боевых самолетов, которые превосходили украинские почти во всех отношениях. Летая на более старых и слабых МиГ-29 российской разработки, украинские летчики ежедневно рисковали жизнью, пытаясь сдержать натиск вражеской авиации.

В социальных сетях появились разные видео, и слухи о летчике, который единолично сбил несколько российских самолетов, начали распространяться. Так родился миф о Киевском призраке, в том числе, о Мунфише и Джусе.

Лучшие из лучших

Джус и Мунфиш уже давно выступали за обновление советского парка украинской авиации. Теперь это был вопрос выживания. Их сокурсник капитан Александр Корпан погиб при выполнении боевого задания в первые дни военных действий.

В хаосе военного времени появилась возможность настаивать на переменах, чего нельзя было сделать прежде. Мать Джуса сказала сыну: "Если хочешь сделать что-то выдающееся - сейчас самое время".

Свои первые надежды на помощь Джус и Мунфиш возлагали на американское общество. "С этой деткой я не эффективен. Я не эффективен против российских истребителей", — заявил Джус в интервью CNN, стоя рядом с самолетом в респираторе, чтобы скрыть свою личность. Он потребовал новых ракет и радаров.

Мунфиш, ставший к тому времени командиром эскадрильи, заявил в одном из интервью, что на Украине подготовленных летчиков больше, чем самолетов, на которых можно летать. В другом интервью он сказал, что пересесть на F-16 — это все равно что поменять примитивный сотовый телефон на айфон.

Американский писатель и военный историк Адам Макос (Adam Makos), связавшийся с Джусом в первые дни вооруженного конфликта, предложил летчикам приехать в США и лично изложить свои доводы. "Мы должны показать американскому народу, что вы такие же, как мы", — сказал он Джусу.

В июне 2022 года они прилетели в Вашингтон, чтобы встретиться с американскими конгрессменами и дать интервью СМИ, им понадобилось определенное время, чтобы научиться высказываться на политическом языке, так как для них было намного привычнее излагать технические детали дела.

Перед первым телевизионным интервью летчики шутили, что им было бы проще сесть в кабину истребителя и полететь к российской границе, вспоминала украинская активистка Татьяна Шевчук, сопровождавшая их в той поездке. Актер Шон Пенн отправился с летчиками на интервью CNN и поддержал их усилия по получению новой техники, не уступающей российской.

После встречи с пилотами шесть сенаторов написали письмо министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, призвав их поставить Украине системы ПВО, ракетные пусковые установки, вертолеты и бронетехнику. "Наша помощь должна стать решительной, а не постепенной", — заявили они.

Когда Джус и Мунфиш были в Вашингтоне, один их сокурсник, пилот Су-25 Александр Кукурба, попросил их добиться поставок авиационных ракет Zuni, чтобы оснастить ими свой самолет. Спустя несколько недель Кукурбу сбили. Американцы со временем согласились поставить эти неуправляемые ракеты.

Ожидание

Со времени их поездки в США прошел почти год, а F-16 так и не прибыли. Президент Байден был обеспокоен тем, что русские увидят в таком решении шаг в сторону эскалации. Высокопоставленные американские военачальники с тревогой говорили о том, что на подготовку украинских летчиков и техников уйдет слишком много времени, и что пользы от этих самолетов на поле боя будет немного.

Давая в мае 2023 года интервью, Джус признался, что F-16 не станут панацеей. Но они позволят усилить систему ПВО страны. "Каждый боевой вылет может стать последним", — сказал он, давая интервью блогеру Мелании Подоляк на одном из крупнейших каналов YouTube на украинском языке.

Джус и Подоляк начали встречаться, но свои отношения держали в тайне. Они ждали решения по самолетам, а между тем, потери в ВВС ВСУ только увеличивались. В июне во время боевого задания российской зенитной ракетой был сбит самолет одного из лучших друзей Джуса Владислава Савельева.

По словам Подоляк, когда администрация Байдена наконец дала зеленый свет союзникам на передачу Киеву купленных у США истребителей, ощущение победы было довольно сдержанным и приглушенным. "В действительности цена настолько высока, а времени ушло так много, что в итоге остается только сказать: ладно, идем дальше, — заявила она. — От получения разрешения до прибытия самолетов на территорию Украины предстояло пройти большой путь".

Путь стал короче, когда в августе 2023 года было объявлено, что Дания и Нидерланды передадут Украине эти самолеты. Украинский президент Владимир Зеленский отметил это событие тем, что 20 августа в Дании забрался в кабину F-16.

Макос поздравил Джуса текстовым сообщением: "Никто там об этом не знает … но мы сделали это".

"Черт, да!" — ответил Джус. Он стал одним из восьми украинских летчиков, которые обладали достаточными знаниями английского языка, чтобы немедленно приступить к подготовке.

Спустя пять дней Джус поднялся в небо в Житомирской области на учебно-боевом чешском самолете Л-39. Это было далеко от линии фронта с Россией. Когда Джус выполнял маневр, его самолет столкнулся в небе с другой машиной. Он и еще два летчика погибли.

В соответствии с традицией американских пилотов, на прощальной церемонии на аэродроме сожгли пианино, на котором был написан позывной Джуса.

У Мунфиша не было времени, чтобы размышлять об этой потере, сказал Свертфагер. "Мунфиш превратил смерть Джуса в свою обязанность подхватить его факел", — заявил он.

Вскоре в Дании и Аризоне началось обучение летчиков на F-16. "В кабине возникает ощущение, будто ты надеваешь перчатку и растешь вместе с этим самолетом", — сказал Мунфиш в прошлом году, давая интервью украинскому телеканалу.

Он признался, что освоить новые компьютеры, приборы обнаружения и бортовое оборудование было непросто. "Потому что все мы [на Украине] пользуемся техникой прошлого тысячелетия, а здесь самолет существенно модернизирован".

Тем не менее, Мунфиш был уверен, что летчики освоят новую для них машину за шесть – восемь месяцев. В отличие от новоиспеченных американских пилотов F-16, украинские летчики не должны были после обучения тратить дополнительное время на полеты в составе подразделения. Оттачивать навыки им предстояло уже в бою.

А на фронте перспективы у Украины были далеко не блестящие. Контрнаступление на юге страны провалилось, и Россия начала продвигаться вперед, тесня измотанные украинские войска. В американском конгрессе возникла тупиковая политическая ситуация, из-за чего застопорились поставки остро необходимых боеприпасов. России в наступлении существенно помогали мощные корректируемые авиабомбы, сбрасываемые с самолетов, которые не заходили в зону действия слабой украинской авиации.

Поставка этим летом первых из 80 обещанных F-16 существенно укрепила боевой дух войск. "Ты понимаешь, это может стать делом всей моей жизни", — сказал он своей жене.

Мунфиш был одним из шести украинских летчиков, готовых летать на шести поставленных истребителях. Вернувшись из Дании, он провел дома несколько дней, но постоянно ощущал беспокойство. "Он говорил мне, что не может сидеть спокойно, потому что все ждут, когда они начнут летать, а он здесь сидит и ничего не делает", — рассказала его жена.

В годовщину гибели Джуса Мунфиш написал его матери, что скучает по своему другу. "Надеюсь, мы его не подведем", — заявил он.

На следующее утро 26 августа он поднялся в небо на F-16, когда Россия нанесла самую мощную серию ударов за все время военных действий, как скажет позже Киев.

Выступая 27 августа на пресс-конференции, Зеленский впервые рассказал, что F-16 участвовали в перехвате ракет и беспилотников.

Спустя два дня газета The Wall Street Journal сообщила, что один из новых украинских F-16 потерпел крушение во время удара. Вскоре ВВС подтвердили, что один самолет упал, а летчик погиб. Это был Мунфиш.

Украина расследует обстоятельства этой катастрофы. Спустя несколько дней после нее Зеленский уволил командующего ВВС Украины. Правда, в министерстве обороны сказали, что это никак не связано с крушением F-16.

Мунфиша похоронили в Шепетовке. Его могила завалена цветами и венками. Рядом многочисленные могилы других солдат, погибших в ходе боевых действий.

Американские сенаторы отдали дань уважения погибшим летчикам. Среди них сенатор Грэм, который периодически переписывался с пилотами после их визита в США, а также встречался с ними во время одной из своих поездок на Украину. Сейчас Грэм — один из самых рьяных сторонников поставок оружия на Украину. Он пытается добиться увеличения количества обучаемых на F-16 и даже выступает с призывами разрешить отставным пилотам F-16 из США и стран НАТО воевать на Украине.

"Лучшее, что мы можем сделать в память об этих павших парнях, это удвоить свои усилия и сделать так, чтобы их смерть не была напрасной", — заявил он.

Авторы статьи: Изабель Коулз (Isabel Coles), Лара Селигман (Lara Seligman)

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