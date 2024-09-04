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В России испытали дрон-перехватчик с машинным зрением

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Кадр: Telegram-канал «Разработчик БПЛА»
Кадр: Telegram-канал «Разработчик БПЛА».

Nova-Labs испытала дрон-перехватчик БПЛА с машинным зрением

Компания Nova-Labs провела испытания дрона для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Разработчик БПЛА».

На видео показан запуск аппарата с наземной пусковой установки и при помощи ручного пускового устройства. В центре дрона-перехватчика расположена боевая часть, а по краям — четыре пропеллера. Расположенные под углом винты обеспечивают российскому дрону высокую маневренность.

Отмечается, что беспилотный перехватчик оснащен машинным зрением, которое позволяет аппарату самостоятельно захватывать и сопровождать дрон противника.

В июле стало известно, что российские специалисты разработали одноразовый дрон «Воган-9СП», который предназначен для перехвата БПЛА противника. После сближения аппарат уничтожает беспилотники противника подрывом боевой части. «Воган» работает вместе с радиолокационной станцией и лазерной системой.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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