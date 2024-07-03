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В России разработали дрон для перехвата БПЛА противника

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

В России разработали одноразовый дрон «Воган-9СП» для перехвата БПЛА противника

Российские специалисты разработали одноразовый дрон «Воган-9СП», который предназначен для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом представитель компании Red Line сообщил ТАСС.

По его словам, аппарат квадрокоптерного типа может развивать скорость около 200 километров в час. Беспилотник работает вместе с радиолокационной станцией и лазерной системой, которая подсвечивает обнаруженную цель.

«Дается команда "на старт", дрон стоит в кассете под углом в 45 градусов, он с направляющей взлетает, максимально сближается с мишенью, в последние моменты наводится автоматом по своим системам наведения. Максимально близко подлетает к цели и производит подрыв боевой части, расположенной в носовой части», — сказал представитель Red Line на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА».

В мае стало известно, что специалисты Военной академии материально-технического обеспечения разработали новый выстрел для подствольных гранатометов ГП-25, ГП-30 и ГП-34, предназначенный для борьбы с малогабаритными беспилотниками. Изделие отличают увеличенная плотность осколочного поля и возможность удаленного подрыва.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГП-25 Костер
Проекты
БПЛА
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