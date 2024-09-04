Бюджет Минобороны Японии на 2025 ф.г. планируется в размере 58,5 млрд. долларов

ЦАМТО, 3 сентября. Минобороны Японии 30 августа обнародовало проект бюджета на 2025 финансовый год, предусматривающий выделение на оборону рекордную сумму в размере 8,54 трлн. иен (около 58,5 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defense Budgets, предлагаемые расходы на 10,5% превышают запрос на 2024 ф.г., который составлял 7,72 трлн. иен.

Теперь бюджетный запрос будет представлен в Министерство финансов на утверждение. Окончательно оборонные расходы будут утверждены в конце декабря.

Министр обороны Японии Минору Кихара на пресс-конференции заявил, что запрашиваемый оборонный бюджет на 2025 ф.г. соответствует "Программе наращивания оборонного потенциала Японии" (DBP), начатой в конце 2022 года.

"2025 год – третий год плана наращивания обороны", – заявил М.Кихара. "Укрепление оборонительных возможностей продвигается гладко, однако мы должны продолжать сохранять бдительность, неуклонно и быстро реализовывать необходимые проекты для дальнейшего укрепления оборонных и сдерживающих возможностей Японии".

Соответственно, запрашиваемый оборонный бюджет на 2025 ф.г. предполагает значительные инвестиции по ряду тем, выделенных в DBP как приоритетные.

В частности, в предлагаемом оборонном бюджете на 2025 ф.г. на противовоздушную оборону планируется выделить 970 млрд. иен, на интегрированную противовоздушную / противоракетную оборону – 537 млрд. иен. Проекты по закупке беспилотных систем будут профинансированы в объеме 103 млрд. иен, систем разведки – 407 млрд. иен, на закупку боеприпасов выделяется 344 млрд. иен. По статье "транспортные средства, суда и самолеты" выделено 1,63 трлн. иен, космос – 227 млрд. иен, киберпространство – 265 млрд. иен.