Патрушев рассказал о современном оружии России

Патрушев: Россия оснащает авиацию и ракетные войска современным оружием

Россия продолжает оснащать дальнюю авиацию Воздушно-космических сил и ракетные войска современной техникой. Об этом помощник президента РФ Николай Патрушев рассказал в интервью «Российской газете».

«Такие действия у наших границ не могут остаться без ответа. Морская политика Российской Федерации направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота. Продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами вооружения и техники», — сказал он, отвечая на вопрос о реакции Москвы на агрессивные действия Вашингтона и Токио у российских границ.

При этом Патрушев добавил, что Россия остается приверженной сотрудничеству с разными странами, которое основано на балансе интересов и взаимной выгоды, а также консолидации международных усилий для поддержания мира и безопасности.

В августе в Минобороны России сообщили, что благодаря системной работе Ракетные войска стратегического назначения регулярно пополняются современными вооружениями.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит развивать ядерную триаду как средство сдерживания.