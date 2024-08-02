Россия нарастила число современных ракетных комплексов

Минобороны: доля современных ракетных комплексов в России наращивается

Доля современных ракетных комплексов в России ежегодно наращивается. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) заметили, что благодаря системной работе войска на регулярной основе пополняются современными вооружениями. «Ежегодно в РВСН увеличивается доля современных ракетных комплексов», — заявили в Минобороны.

В июле агентство со ссылкой на оборонное ведомство сообщило, что подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения совершили маневры на маршрутах боевого патрулирования в Марий Эл.

В мае командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев назвал наращивание боевых возможностей войск приоритетной задачей.