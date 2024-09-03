"Известия": в России разработали специальный мессенджер для военных целей

По информации издания, система позволяет обмениваться геоданными и передавать структурированную информацию о тактической обстановке

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специальный мессенджер для военных целей был разработан в России. Мессенджер полностью децентрализован, не имеет серверов и единой базы данных, программа уже используется на поле боя и получила положительные отзывы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на разработчиков.

Команда добровольцев "Локтар" создала программное обеспечение, которое сочетает в себе тактические карты и встроенный боевой мессенджер. Система позволяет обмениваться геоданными и передавать структурированную информацию о тактической обстановке.

"В условиях боевого применения работа мессенджера без доступа к интернету или сервера уже является необходимым требованием. Мы предусмотрели передачу данных между устройствами через имеющиеся на линии боевого соприкосновения средства связи, такие как радиостанции или закрытые Wi-Fi-группы на радиомостах", - рассказал представитель проекта газете.

Разработка также включает в себя встроенные средства контроля типа передаваемой информации, которые адаптируются под пропускную способность используемых каналов связи, что минимизирует риски забивания канала и снижения его эффективности.

"Оно было включено в состав программно-аппаратных комплексов "Шорох" (смартфон-рация) и "Грань" (смартфон-рация с функцией анализа радиочастотной обстановки), но может быть установлено и на сторонние устройства. Внедрение продукта в подразделении происходит самостоятельно всего за пару дней, при этом отдельной подготовки личного состава не требуется", - добавил собеседник газеты.

Как уточнили изданию, в проекте также участвуют представители боевых подразделений Министерства обороны, Росгвардии и спецслужб. Разработчики отмечают, что спрос на мессенджер значительно вырос после задержания во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова, что стало катализатором поиска альтернативных решений среди военных структур.