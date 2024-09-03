Войти
ТАСС

"Известия": в России разработали специальный мессенджер для военных целей

125
0
0
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По информации издания, система позволяет обмениваться геоданными и передавать структурированную информацию о тактической обстановке

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специальный мессенджер для военных целей был разработан в России. Мессенджер полностью децентрализован, не имеет серверов и единой базы данных, программа уже используется на поле боя и получила положительные отзывы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на разработчиков.

Команда добровольцев "Локтар" создала программное обеспечение, которое сочетает в себе тактические карты и встроенный боевой мессенджер. Система позволяет обмениваться геоданными и передавать структурированную информацию о тактической обстановке.

"В условиях боевого применения работа мессенджера без доступа к интернету или сервера уже является необходимым требованием. Мы предусмотрели передачу данных между устройствами через имеющиеся на линии боевого соприкосновения средства связи, такие как радиостанции или закрытые Wi-Fi-группы на радиомостах", - рассказал представитель проекта газете.

Разработка также включает в себя встроенные средства контроля типа передаваемой информации, которые адаптируются под пропускную способность используемых каналов связи, что минимизирует риски забивания канала и снижения его эффективности.

"Оно было включено в состав программно-аппаратных комплексов "Шорох" (смартфон-рация) и "Грань" (смартфон-рация с функцией анализа радиочастотной обстановки), но может быть установлено и на сторонние устройства. Внедрение продукта в подразделении происходит самостоятельно всего за пару дней, при этом отдельной подготовки личного состава не требуется", - добавил собеседник газеты.

Как уточнили изданию, в проекте также участвуют представители боевых подразделений Министерства обороны, Росгвардии и спецслужб. Разработчики отмечают, что спрос на мессенджер значительно вырос после задержания во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова, что стало катализатором поиска альтернативных решений среди военных структур. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Росгвардия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 01:49
  • 2
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 00:03
  • 4277
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 23:21
  • 2
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 02.09 22:31
  • 0
Ответ на "Вступление Украины в ЕС не менее опасно, чем членство в НАТО"
  • 02.09 15:28
  • 298
Космонавтика Илона Маска
  • 02.09 14:33
  • 31
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 02.09 11:06
  • 2
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 02.09 10:27
  • 1
Медведев заявил, что казна Киева пустеет
  • 02.09 10:25
  • 5
Не месть, а эффективность: Кремль описал "достойный ответ" на вторжение в Курскую область
  • 02.09 10:21
  • 0
В Турции озаботились возможным втягиванием Беларуси в российско-украинский конфликт
  • 02.09 09:38
  • 1
Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
  • 02.09 08:47
  • 1
Российские военные начали тестирование нового дымового беспилотника в зоне СВО
  • 02.09 08:39
  • 1
Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»