Покинуть чат: для российских военных создали закрытый мессенджер

Он позволяет обмениваться геоданными, а также передавать структурированную информацию о тактической обстановке

В России разработан специальный мессенджер для военных целей. Он уже прошел испытания в зоне боевых действий, собрал положительные отзывы и успешно применяется на поле боя. Мессенджер полностью децентрализован: в нем нет ни серверов, ни единых баз данных. Система чатов позволяет обмениваться геоданными, а также передавать структурированную информацию о тактической обстановке. Подробнее о разработке — в материале «Известий».

Мессенджер для военных

Добровольческая команда «Локтар» создала программное обеспечение, которое сочетает в себе тактические карты и встроенный боевой мессенджер. Оно позволяет обмениваться геоданными, передавать сообщения и сообщать об обстановке.

— В условиях боевого применения работа мессенджера на переднем крае без доступа в интернет или сервера уже является необходимым требованием, — пояснил «Известиям» представитель проекта. — Поэтому в наше ПО это было заложено изначально, но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи, такие как радиостанции или закрытые Wi-Fi-группы на радиомостах. Это позволяет пользователям на разных каналах связи обмениваться данными в одном чате.

Кроме того, разработка от «Локтар» имеет встроенные средства контроля типа передаваемой информации в зависимости от пропускной способности используемых средств связи. Например, передать тяжелый файл или видео через «тонкий» канал радиостанции не получится: и сама информация не дойдет, и могут пострадать другие абоненты, так как канал забьется «тяжелыми» данными.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар» Источник изображения: iz.ru

ПО уже прошло испытания в зоне боевых действий. По словам разработчика, команда не знает, сколько человек на данный момент пользуется им, так как система полностью децентрализованная, при этом комплект установки выдается на подразделение, а командование уже само решает, в каком объеме будет применяться программное обеспечение.

— Оно было включено в состав программно-аппаратных комплексов «Шорох» (смартфон-рация) и «Грань» (смартфон-рация с функцией анализа радиочастотной обстановки), но может быть установлено и на сторонние устройства. Внедрение продукта в подразделении происходит самостоятельно всего за пару дней, при этом отдельной подготовки личного состава не требуется, — отметил собеседник редакции.

Со временем к экспертной группе по развитию продукта подключились представители различных боевых подразделений Министерства обороны, Росгвардии и ряда спецслужб.

Почему военным необходим свой мессенджер

Эксперты подтверждают: необходимость создания мессенджера, специализированного на передаче информации между военными, силовыми и государственными структурами, назрела уже давно.

— При проведении боевых действий от передачи информации зависит очень многое, — объяснил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин. — Telegram — хороший мессенджер, но есть вероятность, что вся информация может утечь в другую страну. Это доказывает арест Павла Дурова. При этом и в создании нового мессенджера много подводных камней: нужно постоянно проверять, насколько он работоспособен, насколько шифрование надежно и актуально. Почему военные использовали Telegram? Потому что и в обычной жизни общаются через него, поэтому всем было легко продолжить там общение, поменяв специфику, так как функционал всем уже известен. Но тот же Telegram дорабатывался не один год, поэтому у разработки есть перспективы.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, пока у противника возможности связи лучше — как минимум у него есть StarLink.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

— В какой-то степени показательно, что сейчас у нас находится под следствием начальник связи Вооруженных сил России. А события с Дуровым показали, что более или менее независимые источники, если они представляют опасность для Америки, берутся под контроль Запада. Создатель Telegram имел четыре гражданства и много денег, но решить проблему у него не получилось.

При этом, по его словам, то, что произошло сейчас, — хорошо, ведь мессенджеры и раньше пытались создавать и внедрять в подразделения, но спроса не было.

— Сейчас проводится СВО, идут боевые действия на курском направлении, задействовано очень много личного состава. И важно сделать всё возможное, чтобы был охват связи до низового звена. Хорошая связь — важный фактор для успеха на поле боя и сохранения жизни наших бойцов, — подвел итог Василий Дандыкин.

Альтернатива Telegram

По словам разработчиков мессенджера, сейчас подразделения тактического звена воюют на связке Telegram + AlpineQuest, используя приложения не только для обмена текстовыми сообщениями, но и для координации нанесения ударов и обмена разведданными как внутри подразделения, так и между различными родами и видами войск.

Однако применение неспециализированных и неконтролируемых мессенджеров увеличивает уровень риска такого общения. По этой причине еще в начале 2023 года российские бойцы и военкоры, имеющие за плечами боевой опыт в Сирии и в зоне СВО, обратились к добровольческой команде «Локтар» с просьбой создать альтернативный вариант.

Источник изображения: Фото: пресс-служба проекта «Локтар»

Задержание Дурова стало катализатором для поиска альтернатив Telegram военными структурами. Ежесуточное количество запросов с линии боевого соприкосновения к сотрудникам «Локтара» выросло в 20 раз.

— Иногда запросы на активацию продукта от новых подразделений приходили каждые три-пять минут. Приоритеты в развитии продукта ориентированы на обратную связь и идеи военнослужащих, только так можно создать реально востребованный и воюющий продукт, — пояснил представитель разработчика.

РЭБ и мессенджер в одном устройстве

Ранее «Известия» писали, что система радиоэлектронной разведки (РЭБ) «Грань» позволяет наблюдать и пеленговать все используемые для работы БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на востребованных для поля боя дальностях. «Грань» поддерживает быстрый обмен информацией между бойцами и возможность передачи данных через различные каналы именно благодаря встроенному мессенджеру.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар» Источник изображения: iz.ru

По словам разработчиков, теперь один человек в течение нескольких минут может провести анализ радиообстановки, выявить противника и отдать информацию о цели на командный пункт. Это значительно ускоряет работу звена РЭБ, операторов БПЛА, а также может обеспечивать защиту гражданских объектов от нападения дронов.

Производство «Граней» уже запущено в серию на одном из российских заводов.

Юлия Леонова