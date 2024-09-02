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В США рассказали об обладающем возможностью поменять правила игры для Украины F-16XL

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Фото: USAF / Wikipedia
Фото: USAF / Wikipedia.

TNI: истребитель F-16XL мог бы поменять правила игры на Украине

Истребитель F-16XL мог бы поменять правила игры на Украине, однако последняя его получить не может, поскольку самолет так и не поступил на вооружение. Об этом рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин.

«F-16XL отличался изогнутой стреловидной конструкцией крыла, которая обеспечивала большую подъемную силу, маневренность и дальность полета, чем базовый F-16», — пишет автор.

Карлин напоминает, что два прототипа самолета F-16XL компании General Dynamics были переданы НАСА через несколько лет после того, как он проиграл F-15E конкурс Военно-воздушных сил США на замену F-111. В американском космическом агентстве истребители эксплуатировались в экспериментальных целях до конца 1990-х годов.

Ранее в публикации американского издания Defense One рассказали, что системы радиоэлектронной борьбы украинских истребителей F-16, которые перепрограммировали американские специалисты, не смогут защитить самолеты от всех угроз.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-15
F-16
Компании
General Dynamics
NASA
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