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В США оценили эффективность РЭБ украинских F-16

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Defense One: система РЭБ не сможет защитить украинские F-16 от всех угроз

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских истребителей F-16, которые перепрограммировали американские специалисты, не смогут защитить самолеты от всех угроз. Эффективность РЭБ оценили в публикации американского издания Defense One.

68-й эскадрилье радиоэлектронной борьбы Военно-воздушных сил (ВВС) США поручили перепрограммировать систему РЭБ на переданных Данией и Нидерландами F-16. Отмечается, что специалистам пришлось разбираться в незнакомом комплексе, который не устанавливают на американские истребители.

«Хотя перепрограммированная система РЭБ украинских истребителей F-16 не сможет отразить все угрозы, она поможет самолетам выжить», — пишет издание.

По данным ВВС, специалисты 68-й эскадрильи будут получать собранные Украиной в ходе боевых действий данные. Они позволят улучшить эффективность американских средств РЭБ.

Ранее в августе издание The National Interest назвало крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву, «стелс-боеприпасами».

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Дания
Нидерланды
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Украина
Продукция
F-16
JASSM
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