Politico: Швейцарии рекомендуют отказаться от нейтралитета и присоединиться к оборонным программам ЕС и НАТО

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Правительству Швейцарии настойчиво рекомендуют отказаться от политики нейтралитета, которую страна сохраняет с 1515 года и начать работать над общим оборонным потенциалом с ЕС и НАТО. Об этом говорится в докладе экспертов, адресованных правительству страны, с которым ознакомилась американская газета Politico.

После начала специальной военной операции РФ на Украине нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить свою позицию растет

– подчеркивается в документе.

В этой связи эксперты рекомендуют Берну увеличить свой оборонный бюджет до 1% ВВП. В настоящее время Швейцария тратит на эти нужды 0,7%. Кроме того, представленный доклад рекомендует разрешить реэкспорт оружия в страны, которые участвуют в военных конфликтах. А это станет значительным изменением традиционной политики Швейцарии.

Эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО, но они призывают к более тесным связям с Североатлантическим альянсом и ЕС в области совместной подготовки, защиты от баллистических ракет, а также двусторонних и многосторонних учений

– подчеркивает Politico.

Занять более жесткую антироссийскую политику Берн призывают с самого начала СВО на Украине. И США, и Евросоюз недовольны тем обстоятельством, что Швейцария старается дистанцироваться от российско-украинского конфликта. Поддавшись этому давлению, страна банков, шоколада и часов с кукушкой, еще летом 2022 года разрешила поставки на Украину оружия из своих комплектующих.

Но этого Североатлантическому альянсу, очевидно, мало. Некоторое время назад Берн призвали активнее участвовать в логистических программах НАТО, которые подразумевают ремонт дорог и железнодорожных магистралей, которые могут быть использованы в случае прямого военного столкновения с Россией. И далеко не факт, что современная Швейцария сможет устоять под этим давлением.