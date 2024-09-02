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Военное обозрение

Гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW впервые участвовал в учениях ВВС США Bamboo Eagle 24-3

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Источник изображения: topwar.ru

Армейский гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW впервые участвовал в учениях ВВС США Bamboo Eagle 24-3. На них проводились электронные пуски ракет.

В ходе учений было продемонстрировано одновременно несколько транспортно-пусковых контейнеров. В программу мероприятия, в числе прочего, вошла переброска данного вооружения в другой штат.

На данный момент существует единственная гиперзвуковая батарея LRHW, которая еще не поступила на вооружение военных, участвуя в различных испытательных мероприятиях. На этот раз она приняла участие в восьмидневных учениях Bamboo Eagle 24-3, организованных Центром боевых действий ВВС США, расположенным на авиабазе Неллис в штате Невада. Учебно-тренировочные мероприятия в течение этих восьми дней начала августа проходили в разных концах Соединенных Штатов. В них приняли участие примерно три тысячи американских военнослужащих, представляющих четыре рода войск, а также их союзники из Королевских ВВС Британии и австралийских Военно-воздушных сил.

Bamboo Eagle – это гарантия нашей готовности к любой ситуации. Мы тренируемся в различных условиях, от земли до воздуха и моря, поэтому мы готовы ко всему

- заявил директор по операциям 57-го авиакрыла авиабазы Неллис подполковник американских Военно-воздушных сил Алекс Рич.

Гиперзвуковые ракетные установки в учениях ВВС США никогда ранее не участвовали – это был первый раз.

Источник изображения: topwar.ru

LRHW Dark Eagle – это гиперзвуковое ракетное оружие средней дальности класса «земля-земля», созданное совместно компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman. Оно может быть размещено на наземных носителях, а также на кораблях и подводных лодках. Эти ракеты способны развивать скорость до 17 Махов и поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров.

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