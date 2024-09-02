Источник изображения: topwar.ru
Армейский гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW впервые участвовал в учениях ВВС США Bamboo Eagle 24-3. На них проводились электронные пуски ракет.
В ходе учений было продемонстрировано одновременно несколько транспортно-пусковых контейнеров. В программу мероприятия, в числе прочего, вошла переброска данного вооружения в другой штат.
На данный момент существует единственная гиперзвуковая батарея LRHW, которая еще не поступила на вооружение военных, участвуя в различных испытательных мероприятиях. На этот раз она приняла участие в восьмидневных учениях Bamboo Eagle 24-3, организованных Центром боевых действий ВВС США, расположенным на авиабазе Неллис в штате Невада. Учебно-тренировочные мероприятия в течение этих восьми дней начала августа проходили в разных концах Соединенных Штатов. В них приняли участие примерно три тысячи американских военнослужащих, представляющих четыре рода войск, а также их союзники из Королевских ВВС Британии и австралийских Военно-воздушных сил.
- заявил директор по операциям 57-го авиакрыла авиабазы Неллис подполковник американских Военно-воздушных сил Алекс Рич.
Гиперзвуковые ракетные установки в учениях ВВС США никогда ранее не участвовали – это был первый раз.
Источник изображения: topwar.ru
LRHW Dark Eagle – это гиперзвуковое ракетное оружие средней дальности класса «земля-земля», созданное совместно компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman. Оно может быть размещено на наземных носителях, а также на кораблях и подводных лодках. Эти ракеты способны развивать скорость до 17 Махов и поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров.