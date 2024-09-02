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Роман Гладкий, назначенный на должность начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ, является офицером с большим опытом. Об этом говорится в официальном заявлении вооруженных сил киевского режима, которое пришлось давать в связи с возникшим скандалом.

Напомним, сразу после известия о назначении Гладкого на высокую должность известный депутат верховной Рады Марьяна Безуглая, а также некоторые украинские военные заявили, что супруга нового начштаба Сил беспилотных систем ВСУ является гражданкой РФ, а его дочь якобы выступала за Россию на спортивных соревнованиях. В современной Украине «такой балласт» является фактором, не позволяющим военным строить карьеру.

Более того, противники назначения Гладкого заявили, что он вообще не имеет опыта работы с БПЛА, а соответствующее назначение получил благодаря личной протекции главкома ВСУ Александра Сырского, который сам имеет немало связей с РФ, и который в последнее время сделал все возможное для обрушения украинского фронта на Донбассе.

Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы в ВСУ. Он проходил специализированную подготовку в Канаде, а после начала специальной военной операции РФ на Украине выполнял задачи по разным важным направлениям

– говорится в комментарии ВСУ.

Не страдающая обилием логики пропаганда киевского режима уже сама запуталась в своих нарративах.

Нынешний главком ВСУ Александр Сырский, также имеющий достаточно связей с РФ, сейчас тоже, что называется в авторитете, хоть и не у всех.

Напомним, после начала специальной военной операции РФ на Украине начали борьбу со всем, что имеет хоть какое-то отношение к России. На этом основании боевики киевского режима убивали известных публицистов, выступающих за необходимость налаживания тесных связей между Москвой и Киевом, сносили памятники историческим личностям и превращали в пепел объекты культурного наследия.

Добавим, что сейчас многие украинцы вынуждены скрывать факт своего обучения в России и предпочитают не афишировать даже свои прошлые визиты в Москву.