Войти
Военное обозрение

В первом после снятия с должности прежнего командующего ВС ВСУ отчёте указано, что сбито менее половины российских дронов

216
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Обратила на себя внимание свежая статистика по числу сбитых дронов, опубликованная ВСУ. Согласно представленным данным, украинская ПВО смогла сбить 24 дрона из 52-х. При этом утверждается, что остальные дроны либо «упали сами», либо «улетели обратно в Россию, а некоторые – в Белоруссию».

Эта публикация обратила на себя внимание в связи с тем, что она стала первой после снятия с должности командующего ВС ВСУ Николая Олещука. Напомним, что решение о его снятии с должности накануне принял Зеленский, причём после резкой критики со стороны нардепа Безуглой о сокрытии ряда фактов. Так, Безуглая обвинила Олещука в том, что ВС ВСУ вместо правдивых отчётов публикуют отчёты, в которых «практически всё сбито, а обломки ракет и дронов падают и наносят серьёзный ущерб».

Новые данные от ВС ВСУ в определённой степени свидетельствуют о том, что ведомство при новом командующем решило пересмотреть свою информационную политику, однако в то же время «подстелило соломку». Впервые, вероятно, с начала применения дронов типа «Герань» армией России в Киеве заявили, что сбито менее половины БПЛА. Но и о других не сказано, что они поразили цели, зато сказано, что они просто «упали» или «улетели».

Некоторые украинские медиа пишут о том, что такой подход является «переходным», а указание малого процента сбитых дронов нацелено в первую очередь на то, чтобы получить от Запада очередные партии систем ПВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 03:47
  • 4254
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 02:50
  • 1
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 31.08 11:45
  • 4
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 31.08 03:03
  • 1
Forbes: вторжение ВСУ в Курскую область не убрало силы РФ с основного фронта
  • 31.08 02:52
  • 1
Патрульный корабль "Виктор Великий" передадут ВМФ в 2024 году
  • 31.08 02:36
  • 1
"Ак Барс" планирует модернизировать патрульные корабли проекта 22160
  • 31.08 02:22
  • 1
Корейский вариант Abrams обстреляли советскими «Манго»
  • 30.08 20:08
  • 1
Официальная презентация польского F-35 в США: есть нюансы
  • 30.08 13:21
  • 15
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 30.08 02:08
  • 581
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР