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Обратила на себя внимание свежая статистика по числу сбитых дронов, опубликованная ВСУ. Согласно представленным данным, украинская ПВО смогла сбить 24 дрона из 52-х. При этом утверждается, что остальные дроны либо «упали сами», либо «улетели обратно в Россию, а некоторые – в Белоруссию».

Эта публикация обратила на себя внимание в связи с тем, что она стала первой после снятия с должности командующего ВС ВСУ Николая Олещука. Напомним, что решение о его снятии с должности накануне принял Зеленский, причём после резкой критики со стороны нардепа Безуглой о сокрытии ряда фактов. Так, Безуглая обвинила Олещука в том, что ВС ВСУ вместо правдивых отчётов публикуют отчёты, в которых «практически всё сбито, а обломки ракет и дронов падают и наносят серьёзный ущерб».

Новые данные от ВС ВСУ в определённой степени свидетельствуют о том, что ведомство при новом командующем решило пересмотреть свою информационную политику, однако в то же время «подстелило соломку». Впервые, вероятно, с начала применения дронов типа «Герань» армией России в Киеве заявили, что сбито менее половины БПЛА. Но и о других не сказано, что они поразили цели, зато сказано, что они просто «упали» или «улетели».

Некоторые украинские медиа пишут о том, что такой подход является «переходным», а указание малого процента сбитых дронов нацелено в первую очередь на то, чтобы получить от Запада очередные партии систем ПВО.