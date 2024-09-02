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ТАСС

Лидер АдГ считает, что поставки оружия ВСУ не приведут к завершению конфликта

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Тино Хрупалла
Тино Хрупалла.
Источник изображения: cdni.rt.com

Германия должна вести переговоры с обеими сторонами и оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского для установления мира, заявил Тино Хрупалла

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что дальнейшие поставки вооружений на Украину и увеличение финансирования Киева не приведут к завершению конфликта. Германия, по его словам, должна вести переговоры с обеими сторонами и оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского для установления мира.

"Мы также знаем, что увеличение поставок оружия и денег не положит конец этой войне. И, конечно, население боится, что она распространится. На Польшу и на Германию", - сказал Хрупалла в интервью газете Berliner Zeitung. "С размещением новых ракет и дальнейшими поставками вооружений в какой-то момент нас будут воспринимать как воюющую сторону", - подчеркнул он. "Если [президент РФ Владимир] Путин говорит, что вы (ФРГ прим. ТАСС) - воюющая сторона, то мы таковыми и являемся. Мы должны предотвратить это", - констатировал лидер АдГ.

Он считает, что "когда дело доходит до войны и мира, канцлер ФРГ должен заявить о своих полномочиях давать директивы". "Также против поджигателей войны из коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП - прим. ТАСС)", - указал Хрупалла. Германия, по его мнению, должна вести переговоры как с Россией, так и с Украиной для достижения мира и оказывать влияние на Зеленского. "На этой неделе было сказано, что он снова готов к разговору", - утверждал политик.

"Но мы знаем, что разговоры ведутся на заднем плане. Готовность к разговору есть всегда", - резюмировал он. Такие мирные переговоры, по его словам, могут пройти в Берлине. "Америка, Россия, Украина, мы садимся за стол в Берлине. Почему это должно быть в Стамбуле? Почему в Катаре?" - задался вопросом Хрупалла.

Сопредседатель АдГ заверил, что если его партия войдет в правительство федеральной земли на Востоке Германии, размещения ракет США на территории ФРГ не будет. "Мы серьезно обещаем: с нами в правительстве земли не будет размещения ракет большой дальности и войск НАТО, как сейчас обсуждается. Мы не делаем нашу страну мишенью. Мы хотим мира на европейском континенте", - заключил Хрупалла. Выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии пройдут в один день - 1 сентября. В обеих землях "Альтернатива для Германии" может одержать победу.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Берлин выделил на военную помощь Киеву средства и взял на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что вдвое меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции. 

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