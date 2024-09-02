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Парк российской стратегической авиации обновят

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ.

Алиханов рассказал об обновлении парка самолетов стратегической авиации

Парк самолетов стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России обновят. Об этом глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил в ходе посещения компании «ОДК-Кузнецов», передает «Интерфакс».

«Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины и новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут вставать уже на боевые дежурства, на тех самолетах, которые будут поставляться в наши вооруженные силы», — сказал он.

На вооружении дальней авиации ВКС России стоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты дальней авиации являются компонентом ядерной триады. Также они могут наносить удары неядерными средствами поражения.

Ранее в августе американское издание The National Interest писало, что Ту-160 могут стать «молотом» президента России Владимира Путина в случае конфликта с НАТО. Эти самолеты можно использовать для поражения важных целей или запуска ракет с ядерной боевой частью.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
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