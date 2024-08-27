Войти
Lenta.ru

В США рассказали о «молоте Путина»

288
0
0
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости.

TNI: бомбардировщики Ту-160 могут стать «молотом» против НАТО

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 может стать «молотом [президента России Владимира] Путина» в случае конфликта с НАТО. Особенности самолета назвало американское издание The National Interest (TNI).

По словам автора, Ту-160 — это впечатляющая машина, которая остается самым крупным и тяжелым сверхзвуковым боевым самолетом в истории. Он отметил, что главной задачей Ту-160 являются стратегические удары.

«В случае конфликта с Соединенными Штатами и НАТО российские воздушно-космические силы будут использовать Ту-160 Blackjack против особо важных целей или в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от уровня эскалации», — рассказали в материале.

В марте Путин сообщил, что самолета, подобного российскому Ту-160М, нет в мире.

В декабре прошлого года бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2024-м Воздушно-космические силы России получат два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 10:58
  • 4082
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 06:34
  • 135
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.
  • 26.08 22:52
  • 17
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.08 18:31
  • 295
Космонавтика Илона Маска
  • 26.08 17:28
  • 161
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 26.08 14:58
  • 0
Территориальные войска как важный элемент в обороне государства
  • 26.08 14:22
  • 1
Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье
  • 26.08 14:15
  • 2
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 26.08 14:07
  • 29
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией