Путин рассказал об уникальности Ту-160М

Путин: подобного российскому бомбардировщику Ту-160М самолета нет в мире

Самолета, подобного российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М, нет в мире. Об уникальности самолета рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы фактически создали новую машину (Ту-160М — прим. «Ленты ру»). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду», — сказал он на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

В феврале военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что в задачи Ту-160 входит нанесение ударов по дальним морским коммуникациям и континентальной части территории противника.

В том же месяце президент Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-космические силы России получат два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М в 2024 году.