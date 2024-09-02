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Роботизированную «мотолыгу» опробуют в войсках

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Фото: Vitaly V. Kuzmin/ Wikipedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ Wikipedia.

«Ремдизель»: роботизированный тягач МТ-ЛБ опробуют в войсках

Роботизированную версию тягача МТ-ЛБ, который также называют «мотолыгой», после доработок передадут в войска для апробации. Об этом генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил ТАСС.

Разработанную «Ремдизелем» машину планируют использовать для подвоза боеприпасов, вывоза раненых и выполнения других задач на переднем крае. Роботизированным МТ-ЛБ может управлять механик-водитель или оператор при помощи пульта дистанционного управления. Машину впервые представили на форуме «Армия-2024».

«В прошлом году мы показывали беспилотное шасси "Зубило". Сейчас мы эту тему развиваем, только взяли уже существующую боевую единицу — МТ-ЛБ — и попытались ее роботизировать. (...) Это опытный образец, сейчас стоит задача довести его до состояния движимого образца, эта работа идет. Потом будет апробация, как и в случае с "Зубилом". Как только завершим все работы, апробация в войсках в любом случае будет», — сказал Захаров.

Ранее стало известно, что компания «Гумич» разработала универсальную роботизированную платформу на гусеничном шасси «Импульс». Робот может нести модуль дистанционного минирования, системы разведки и вооружение. Версию с противотанковым комплексом испытали на полигоне.

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