В России испытали роботизированную платформу «Импульс» с ракетами

Компания «Гумич» успешно испытала робота «Импульс-К» с противотанковыми ракетами

Компания «Гумич» разработала универсальную роботизированную платформу на гусеничном шасси «Импульс». Версия «Испульс-К» с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) прошла испытания на полигоне, сообщил гендиректор компании Александр Гаврилов РИА Новости.

«С первого выстрела были поражены все цели, испытания были успешно завершены», — сказал он.

По словам Гаврилова, на платформу «Импульс», которая в десятки раз дешевле танков и другой тяжелой бронетехники, можно установить модуль дистанционного минирования, миномет, системы радиоэлектронной борьбы и разведки. Также «Импульс» можно использовать в качестве порта для дронов. Для платформы разработали боевой модуль, который может нести пулемет или автоматический гранатомет.

«Импульс» управляется при помощи пульта, который передает команды роботу по оптоволокну. Оператор может находиться на расстоянии до 25 километров от машины. Съемные батареи обеспечивают платформе четыре часа автономной работы.

Ранее стало известно, что «Курганмашзавод» создал робототехнический комплекс «Каракал». Гусеничная машина получила систему дистанционного управления с камерами, тепловизором, системой навигации и радиопередатчиком. Машина может нести 500 килограммов груза.