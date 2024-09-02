Страны ЕС после начала СВО увеличили расходы на оборону до €300 млрд

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборонная промышленность Евросоюза также шагнула к новой реальности

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза после начала военной операции России на Украине увеличили расходы на оборону с €200 млрд до €300 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции по безопасности в Праге.

"С начала войны мы уже достигли беспрецедентного прогресса. Государства-члены увеличили свои расходы на оборону с чуть более чем €200 млрд до войны до почти €300 млрд в этом году", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, "оборонная промышленность ЕС также шагнула к новой реальности". "Мы возобновили работу производственных линий. Мы разместили новые заказы и сокращаем бюрократическую волокиту, чтобы производить все больше и больше. Но этого недостаточно. Реальность такова, что даже если европейцы серьезно отнесутся к текущим угрозам безопасности, потребуются время и огромные инвестиции для реструктуризации нашей оборонной промышленности", - добавила она.