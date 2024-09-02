FT: рискованное контрнаступление ВСУ ослабило стратегическую оборону Покровска

Зеленский совершил крупную ошибку, направив войска для наступления под Курском, вместо того чтобы сосредоточиться на обороне Покровска, пишет Financial Times. Это признают как на Украине, так и за ее пределами. Если Покровск падет, это расчистит российским военным путь на Днепропетровск.

Кристофер Миллер

На президента Владимира Зеленского обрушился целый шквал критики со стороны солдат, законодателей и военных аналитиков из-за стремительного продвижения российской армии на востоке страны с тех пор, как Киев развернул свое дерзкое контрнаступление.

Многие украинцы ликовали, когда ВСУ перешли в наступление в начале августа, надеясь, что этот смелый гамбит вынудит Москву перенаправить ресурсы на новый фронт и переломит ход конфликта в пользу Киева.

Однако прорыв линии фронта в стратегически важной Донецкой области на этой неделе повлек за собой новые упреки в адрес руководства в Киеве. При этом критики утверждают, что позиции Украины были ослаблены переброской тысяч закаленных в боях солдат ВСУ ради рискованных операций.

Российские войска приближаются к стратегически важному городу Покровску (Красноармейск), захватив на этой неделе ряд близлежащих поселков и выбив недоукомплектованные подразделения ВСУ с подготовленных оборонительных позиций.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, Покровск — один из двух ключевых железнодорожных и автомобильных узлов Донецкой области, и его сдача поставит под угрозу логистику всего региона для украинских военных.

Разбор спутниковых снимков от финской Black Bird Group, анализирующей данные из открытых источников, показывает, что российские войска подобрались к Покровску на расстояние менее 8 километров. Местные власти уже распорядились об эвакуации жителей.

Военный аналитик киевской группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал ситуацию на восточной окраине Покровска "полным провалом обороны".

"Это не вина простых солдат, удерживающих позиции", — написал он у себя в Telegram. "Проблема в тех, кто принимает решения за них", — добавил эксперт, указав на руководство Украины.

Солдат на местах тревожит состояние оборонительных сооружений вокруг Покровска.

Женя из 93-й механизированной бригады ВСУ, в прошлом году участвовавший в изнурительной десятимесячной битве за Бахмут (Артемовск), сообщил, что ситуация в Покровске стремительно ухудшается. В весьма откровенной форме у себя в X (бывший Twitter) он раскритиковал структуру командования, отметив системные сбои и неадекватные реакции на постоянно меняющиеся условия боя.

"Честно говоря, я ничего подобного раньше не видел. Все разваливается так быстро, — предупредил Женя. — Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут".

На этой неделе ВСУ оставили Новогродовку в 8 километрах к юго-востоку от Покровска. Киевский аналитический Центр оборонных стратегий заявил, что отвод войск свидетельствует о нехватке оборонительных ресурсов — несмотря на всю важность Покровска как логистического узла.

Депутат Верховной Рады и член комитета по обороне Марьяна Безуглая поделилась у себя в Facebook фотографиями с линии фронта под Новогродовкой, которую посетила на прошлой неделе. Она заявила, что путь к Покровску фактически открыт.

"Окопы перед Новогродовкой были пусты. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии", — написала она в своей разгромной критике.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил в четверг, что он посетил район Покровска и заверил, что работает "над укреплением обороны на самых сложных участках фронта, над обеспечением бригад достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств".

На пресс-конференции в Киеве во вторник Зеленский охарактеризовал ситуацию на линии фронта под Покровском как "чрезвычайно сложную", но заверил, что российское наступление в этом районе замедлилось после контрударов Украины.

На самом же деле, российские войска в Донецкой области с начала контрнаступления ВСУ продвигаются, наоборот, быстрее, чем в предыдущие месяцы, сообщил ряд военных аналитиков, включая тесно связанную с Министерством обороны Украины группу Deep State, которая отслеживает передвижения на линии фронта.

"Там полный хаос", — сказал Роман Погорелый из Deep State, отметив сдачу ключевых поселков вроде Новогродовки и надвигающуюся угрозу самому Покровску.

За последние три недели силы Москвы с минимальным сопротивлением и практически с налета взяли более двух десятков поселков и деревень, включая давний оплот ВСУ Нью-Йорк (Новгородское).

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли объяснил российские успехи нехваткой в рядах ВСУ опытной пехоты и переброской скудных ресурсов для контрнаступления.

"Украина бросила туда свои резервы, и теперь ей нечем затыкать бреши в других местах. На смену самым закаленным бригадам пришли новые, менее опытные", — сказал Ли.

Солдаты, мобилизованные этим летом по новому закону о призыве, чтобы пополнить редеющие ряды Киева, были брошены в бой без должной подготовки или опыта.

"Они просто замирают... они не знают, что делать в реальном бою, — сообщил лейтенант, чьи войска находятся на передовой под Покровском. По его словам, многие "разворачиваются и бегут при первом же взрыве".

Солдаты артиллерийских подразделений под Покровском также отметили снарядный голод и серьезное отставание в огневой мощи от российских сил.

"У нас заканчиваются снаряды. Их просто не хватает", — заявил командир артиллерии, отметив, что часть ресурсов была переброшена на нужды контрнаступления. По его оценкам, за последний месяц на каждый снаряд его подразделения русские выпускают шесть-восемь.

Российские силы, тем временем, сохраняют значительное тактическое преимущество, подкрепленное превосходящими возможностями авиации и беспилотников, а также артиллерии, сообщил Центр оборонных стратегий.

Украинский журналист и солдат ВСУ Станислав Асеев, в настоящее время находящийся на восточном фронте, предупредил о риске "уничтожения всей южной группировки войск в регионе, а не только в Покровске".

Он упомянул "целый комплекс внутренних причин: от высаживания цветов вместо строительства укреплений до непонимания со стороны высшего командования проблем, очевидных для любого солдата-окопника".

"Что можно сделать для Покровска? — риторически спросил он. — Увы, единственный вариант — эвакуировать как можно больше людей. Думаю, что город скоро перестанет существовать".

Аналитики из Frontelligence Insight полагают, что украинское руководство еще может укрепить линию фронта, развернув новые бригады или перебросив силы с других направлений. Но если Покровск падет, это позволит российским войскам расширить зону контроля и расчистит им путь на Днепропетровск, четвертый по величине город Украины.

Комментарии читателей:

Algorus55

Это говорит о полной профнепригодности всего украинского командования. Сырский "работает" над укреплением обороны? А где он раньше был? Неужели не понимал, что это важнейшая часть фронта? Уму непостижимо!

Stalker

Есть надежда, что скорый крах режима Зеленского положит конец этому бессмысленному конфликту и позволит окончательно разделить Украину на составляющие части.

Моделью для мирного раздела могла бы стать бывшая Чехословакия. Увы, Вашингтон решил иначе.

Lord Holland

А я говорил!

Hood Money

Только что вернулся с Украины.

Люди собирают в Telegram деньги на базовые комплекты обмундирования, поскольку в некоторых подразделениях их не хватает.

В кафе слышна речь иностранных "солдат удачи", которыми затыкают дыру на фронте. Украинские мужчины все чаще бегут в Польшу и Румынию.

Я знаю, что это непопулярная мысль, но настало время для мирного соглашения. Незачем уничтожать еще больше людей, школ, больниц и домов.

Пусть Россия сохранит свои восточные завоевания (где и так много русских), и тогда остальная часть Украины сможет присоединиться к НАТО.

Skyhussar

Это ты на второй год боевых действий понял? Ну ты умен, ничего не скажешь!

Добавлю: занятно, что весь западный мир не может одолеть Россию даже сообща. Какой позор и какое унижение для Запада!

ITO

Совершенно очевидно же! Просто посмотрите, откуда берутся оружие и деньги. В одиночку Украине была бы крышка с самого начала.