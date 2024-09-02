В Кремле назвали задержания бывших руководителей Минобороны планомерной работой правоохранительных органов

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Задержание ряда бывших высокопоставленных сотрудников министерства обороны РФ - это часть планомерной и постоянной работы правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно предъявляются серьезные обвинения, были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Отвечая на вопрос, знал ли бывший министр обороны Сергей Шойгу "о преступлениях подчиненных", Песков сказал: "Здесь я не могу вам ответить".

"О больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельного человека в каждом случае", - заключил пресс-секретарь президента.