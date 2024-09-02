Войти
Lenta.ru

Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»

191
0
0
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин: технику РФ защищают от БПЛА мангалами, сетями и РЭБ

В защите российской техники от дронов противника эффективны оказались маскировочные сети, в который застревают беспилотные аппараты, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Есть "мангалы" (конструкции, устанавливаемые на крыше танка, которые не дают гранатам залетать внутрь машины и вредить экипажу — прим. «Ленты.ру»), они хорошо себя зарекомендовали, противник их перенял. Также отлично работают маскировочные сети, которые плетут в большом количестве — дроны в них застревают, и это спасает», — сказал военный эксперт.

Также, по его словам, на боевых машинах устанавливают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые регулярно модернизируются, меняются частоты. Кроме того, для защиты от беспилотников широко применяются различные системы маскировки техники — особенно это актуально для танков и артиллерии, которые стреляют из засады.

«Есть два способа защиты: активная — РЭБ, пассивная — "мангалы", маскировка. Еще есть антидроновые ружья и простые дробовики — с учетом невысокой скорости беспилотников, они тоже очень эффективны», — добавил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» (госкорпорация «Ростех») поставил в войска партию боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М с дополнительной защитой. Она обеспечивает прикрытие техники от ударов дронами и повышает защищенность бортовых проекций от кумулятивных боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 03:47
  • 4254
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 02:50
  • 1
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 31.08 11:45
  • 4
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 31.08 03:03
  • 1
Forbes: вторжение ВСУ в Курскую область не убрало силы РФ с основного фронта
  • 31.08 02:52
  • 1
Патрульный корабль "Виктор Великий" передадут ВМФ в 2024 году
  • 31.08 02:36
  • 1
"Ак Барс" планирует модернизировать патрульные корабли проекта 22160
  • 31.08 02:22
  • 1
Корейский вариант Abrams обстреляли советскими «Манго»
  • 30.08 20:08
  • 1
Официальная презентация польского F-35 в США: есть нюансы
  • 30.08 13:21
  • 15
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 30.08 02:08
  • 581
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР