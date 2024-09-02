Военным поставили партию БМП и БМД с защитой от дронов

«Ростех» поставил военным партию БМП-3 и БМД-4М с допзащитой от дронов

«Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» (госкорпорация «Ростех») поставил в войска партию боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М с дополнительной защитой. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

Отмечается, что за семь месяцев 2024 года объем поставок бронетехники в 1,5 раза превысил объем 2022 года. В этом году завод выполняет дополнительные поставки БМП-3 сверх предусмотренных графиком объемов.

Поставленные машины оснащены комплектами допзащиты, которые прикрывают технику от ударов дронами и повышают защищенность бортовых проекций от кумулятивных боеприпасов. Также бронетехника получила средства радиоэлектронной борьбы. Дополнительную защиту поставляют в комплекте с БМП и БМД для установки в подразделениях. Это позволяет перевозить машины на стандартных грузовых платформах.

Ранее в августе в «Высокоточных комплексах» сообщили, что в состав вооружения БМП-3 захотели внедрить мини-беспилотники. Дроны введут в конструкторскую документацию по результатам типовых испытаний.