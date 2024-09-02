Китай передаст Камбодже два корвета Тип-056 за допуск к военно-морской базе "Реам"

ЦАМТО, 30 августа. Ожидается, что Китай в ближайшее время передаст Военно-морским силам Камбоджи два корвета проекта Тип-056 "Цзяндао", которые в настоящее время пришвартованы у пирса на военно-морской базе "Реам".

Как сообщает RFA (Radio Free Asia) со ссылкой на информированный источник, корветы (630) Aba и (631) Tianmen ВМС КНР будут переданы ВМС Камбоджи в конце сентября в качестве гранта за полноценный допуск к базе "Реам" (провинция Сиануквиль в Сиамском заливе). Оба корветы были введены в эксплуатацию ВМС НОАК в январе 2021 года.

В настоящее время база "Реам" разделена на две части: один сектор контролируется камбоджийскими ВМС, другой – китайскими. Около 100 китайских рабочих проводят работы по углублению фарватера для обеспечения швартовки кораблей большого водоизмещения.

Согласно спутниковым снимкам, длина нового пирса оценивается примерно в 300 м и он обеспечит швартовку любого корабля ВМС НОАК, включая новый авианосец Тип-003.

Развивающееся военно-морское сотрудничество Камбоджи и Китая отражает более широкую геополитическую динамику, где Камбоджа все чаще становится союзницей Китая на фоне снижения военного сотрудничества с США. Этот сдвиг стал очевиден, когда Камбоджа отменила совместные военные учения с США в 2017 году, еще больше дистанцируясь от западного влияния.

В 2024 году в совместных военно-морских учениях "Золотой дракон" приняли участие более 1300 камбоджийских и более 700 китайских военнослужащих, а также несколько военных кораблей обеих стран. Отмечается, что с каждым годом данные учения становятся все более масштабными.