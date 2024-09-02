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Военное обозрение

«Корветы медленно, но продвигаются вперёд»: во французской прессе оценили проект МРК «Каракурт»

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Источник изображения: topwar.ru

26 августа ВМФ РФ ввел в строй еще один малый ракетный корабль (по западной классификации – корвет) проекта 22800 «Каракурт». На этот раз российский флаг поднял МРК «Амур», ставший пятым кораблем этого класса (если не считать находящегося в ремонте «Аскольда»).

Как пояснил командующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, программа оснащения флота «кораблями, вооруженными высокоточным оружием», будет продолжена.

Производство этих кораблей идет медленными темпами, в основном из-за проблем с поставками главных двигателей, но дело постепенно продвигается вперёд

- отмечается во французском издании Naval News.

Как указывается, «Каракурты» изначально предназначались для Черноморского флота. Однако, по словам автора, в этом регионе они сталкиваются с многочисленными угрозами со стороны надводных беспилотников ВСУ, крылатых ракет SCALP/Storm Shadow и баллистических ракет ATACMS.

В этой ситуации большинство наиболее ценных кораблей ЧФ были переведены русскими из Черного моря в Каспийское

- отмечается в прессе.

Однако корабли, вооруженные крылатыми ракетами 3М14 системы «Калибр-НК», имеют дальность действия около 2000 км, что означает, что они по-прежнему могут без проблем атаковать наземные цели на территории Украины.

В то же время основная боевая нагрузка в регионе легла на плечи подлодок проекта 636.6 «Варшавянка», оснащенных системой «Калибр-ПЛ».

Эти субмарины сейчас представляют главную угрозу в Черном море

- полагает автор.

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Club-S
Проекты
22800 МРК
636.3
877 Палтус
БПЛА
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ЧФ
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