У Украины возникла проблема с истребителями F-16, решить которую будет непросто (The National Interest, США)

TNI: за штурвалы F-16 на Украине садятся недоучки

Украина в состоянии использовать переданные ей F-16 только потому, что этих самолетов у нее еще очень мало, пишет TNI. А дополнительные поставки повлекут за собой массу практически нерешаемых проблем.

Питер Сучу (Peter Suciu)

– Украина впервые задействовала американские истребители F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол") для отражения атак российских ракет и беспилотников. Первые результаты были многообещающими, но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость большего количества F-16 и обученных пилотов.

– Несмотря на недавние поставки и обещания НАТО, Украине будет трудно нарастить свои воздушные возможности. Программы обучения летного персонала (вроде румынской) необходимы, но ограничены.

– Наконец, еще одной проблемой остается обслуживание этих современных самолетов, поэтому ведутся переговоры об использовании объекта Lockheed Martin в Польше – а это, в свою очередь, повышает потенциальные геополитические риски с Россией.

Украина получила F-16 – теперь ей нужно больше пилотов

Во вторник стало известно о боевом дебюте американского истребителя F-16 на Украине. Многоцелевые всепогодные истребители не вступали в бой с российскими самолетами и не проводили наземных атак, но были развернуты для отражения ударов российских ракет и беспилотников по гражданской инфраструктуре.

В понедельник Москва провела крупнейшую воздушную атаку с начала конфликта, нанеся удары по 15 из 25 областей Украины. Более 200 ракет и беспилотников были выпущены по гражданским, энергетическим и топливным объектам. Несколько ракет попало в дамбу Киевской ГЭС. Семь человек погибли и почти 50 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 были задействованы и помогли ВСУ сбить в общей сложности 102 ракеты и 99 беспилотников в ходе утреннего налета. Он подчеркнул возможности "Боевого сокола", принявшего боевое крещение в составе украинских ВВС.

"Очень хороший результат, – сказал Зеленский журналистам на ежедневном брифинге для прессы. – В ходе этой масштабной атаки мы сбили некоторые ракеты и беспилотники с помощью F-16".

"Мы благодарим наших партнеров за предоставленные истребители. Разумеется, этого недостаточно, у нас их не так много, и нам по-прежнему предстоит обучать пилотов", – добавил украинский лидер.

В начале месяца Киев получил первые десять F-16, хотя неясно, сколько из них сейчас находится в эксплуатации. Члены НАТО Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали в совокупности минимум 79 истребителей четвертого поколения.

Нужно больше истребителей и больше пилотов

Зеленский потребовал дополнительных самолетов, подчеркнув их решающее значение для ПВО Украины. Кроме того, расширенный парк F-16 поможет сухопутным войскам страны наносить ответные удары по российским позициям.

Однако одних самолетов Киеву будет недостаточно. Даже заручившись дополнительными поставками, Киеву придется решать вопрос с летным составом.

Одри Деккер с сайта Defense One сообщила на этой неделе, что аэрокосмический гигант Lockheed Martin в прошлом месяце выпустил первую партию летчиков из учебного центра в Румынии и стремится расширить программу. В общей сложности восемь румынских курсантов прошли подготовку на F-16 и сядут за штурвал истребителей, полученных от Норвегии.

Если программу удастся расширить, можно будет наладить подготовку пилотов в том числе с Украины.

"По всей видимости, мы сможем готовить более 30–40 пилотов в год, – сказал главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон в интервью Деккер. – Оптимальный подход к обучению украинских пилотов определяют Киев и правительство США, и если они решат, что лучше всего для этих целей подходит румынский центр, то мы так и сделаем".

Украинские летчики ограничились в большинстве своем лишь ускоренным курсом – своего рода ликбезом: подготовка на F-16 сократилась до нескольких месяцев, тогда как западные пилоты обучаются по несколько лет. Однако на большее под российским натиском у Киева попросту нет времени.

Еще один момент –техническое обслуживание

Помимо поставок истребителей и обучения пилотов, членам НАТО предстоит решить, как лучше всего обслуживать F-16 на вооружении ВСУ. Как сообщил сайт Defense One, сейчас ведутся дискуссии по поводу обслуживания "Боевых соколов" на объекте Lockheed Martin в Польше.

Этот центр был построен специально для того, чтобы F-16, находящимся на вооружении по всей Европе, не приходилось возвращаться в США для капитального ремонта и текущей модернизации.

"Мы хотим, чтобы объект находился в том же регионе, что и Украина. Но опять же, все это происходит под руководством и эгидой американского правительства. Для этого у него есть все возможности, и мы прислушаемся к его пожеланиям в дальнейшей работе с Украиной", – пояснил Сент-Джон.

Разумеется, вопрос в том, как на обслуживание украинских самолетов в "нейтральной" Польше отреагирует Россия. Кремль уже намекнул, что будет считать F-16 законными целями – даже за пределами воздушного пространства Украины.

"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", – заявил президент России Владимир Путин российским летчикам в марте.

Маловероятно, что позиция Москвы изменилась – вопрос лишь в том, действительно ли Россия нанесет удар по польскому объекту, зная, что это вовлечет в конфликт НАТО.

Питер Сучу — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике сотрудничал с четырьмя десятками журналов, газет и сайтов, опубликовав свыше 3 200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs