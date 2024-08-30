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ТАСС

"Ак Барс" заявила, что малые ракетные корабли новых серий будут лучше оснащены

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Ренат Мистахов
Ренат Мистахов.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Они получат "совершенно другой облик" и будут насыщены вооружением, рассказал глава корпорации Ренат Мистахов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Малые ракетные корабли (МРК) новых серий будут более насыщены вооружением. Об этом ТАСС сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Следующие серии - это будут совершенно другие корабли с совершенно другим обликом. Корабли будут более насыщены [вооружением], более отработаны с учетом современных видов боевых действий", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие усовершенствования вводятся в строящиеся корабли с учетом применения их предшественников в СВО.

Мистахов отметил, что все изменения вносятся в соответствии с комментариями по улучшению от Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии. "Мы делаем аналитику со слов командиров кораблей, смотрим, что у нас есть, в том числе на сухопутье, потому что там сегодня более активно применяется вооружение, и оттуда можно что-то взять в рамках кораблестроения и оморячить. Мы также работаем с академиями Министерства обороны", - сообщил он.

"Я думаю, что накопительная ситуация, которая у нас сейчас, она приведет к прорыву. Почему? Мы сейчас завершаем строительство серий малых ракетных кораблей проектов 21631, 22800. Следующие серии - это будут совершенно другие корабли, с совершенно другим обликом. Раньше, слава богу, у нас не было опыта [боевых действий]. А сейчас идет период применения, и мы должны это время не потерять. Мы должны сделать все правильно при строительстве последующих поколений кораблей, которые мы будем проектировать, чтобы они были востребованы и в мирное, и в военное время", - отметил глава "Ак Барс". 

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