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«Роскосмос» представит в Египте макет спутника «Беркут-ВР»

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Беркут-ВР
Беркут-ВР.
Источник изображения: roscosmos.ru

«Роскосмос» на выставке в Египте представит макет спутника «Беркут-ВР»

Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина на выставке Egypt Airshow 2024, которая в начале сентября состоится в Египте, представит макет спутника «Беркут-ВР» в масштабе 1:3. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

На основе представляемого аппарата планируется создание спутников высокодетального оптико-электронного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для орбитальной группировки «Сфера».

Также на мероприятии НПО представит макеты автоматической станции «Луна-26» и разгонного блока «Фрегат-СБ».

Ранее холдинг «Российские космические системы» (РКС) сообщил, что Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) госкорпорации на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который с 12 по 14 августа проходил в выставочном центре «Патриот», представил новый четырехдиапазонный радиолокатор с синтезированной апертурой «Компакт-4».

В июле «Роскосмос» рассказал, что РКС и НПО создадут систему ДЗЗ «Автограф».

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