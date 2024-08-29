Войти
Lenta.ru

В России назвали преимущества ракетного «Утеса»

383
0
0
Фото: Василий Батанов / РИА Новости
Фото: Василий Батанов / РИА Новости.

Литовкин: ракета БРК «Утес» способна нанести серьезные разрушения

Крылатая ракета российского берегового ракетного комплекса (БРК) «Утес» способна нанести серьезные разрушения. Преимущества комплекса назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, построенный в 1970-х «Утес» находился в запущенном состоянии, но после возвращения Крыма в 2014-м БРК начали восстанавливать. «Боеголовка этого комплекса может составлять 300–350 килограммов. Это очень мощная боеголовка, и она может нанести очень серьезные разрушения», — сказал эксперт.

Создание БРК «Утес» начали в 1961 году, а через десять лет состоялся первый пуск ракеты по учебной цели. После раздела Черноморского флота СССР расположенный в Крыму «Утес» достался военно-морским силам Украины, которые законсервировали один дивизион в 2002 году. Второй дивизион разрушился без консервации. БРК несет противокорабельные крылатые ракеты П-35Б весом более четырех тонн.

В январе издание Defence Express писало, что Вооруженные силы России в ходе воздушной атаки по целям на Украине впервые применили ракету П-35Б. В публикации предположили, что ее использовали для удара по объектам в южных областях страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 13:59
  • 4149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 12:17
  • 1
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 20:02
  • 2
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска
  • 28.08 00:08
  • 136
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 20:53
  • 1
Ростех оснастит ледокол "Россия" радиационностойкой системой видеонаблюдения
  • 27.08 19:42
  • 2
"Российский ответ прозвучал". Что известно о массированном ударе по инфраструктуре Украины
  • 27.08 16:46
  • 0
«Гибридная война» Польши
  • 27.08 12:37
  • 18
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.