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На Украине заявили о применении Россией ракеты П-35

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Пуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму
Пуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Вооруженные силы России в ходе воздушной атаки по целям на Украине впервые применили 4-тонную крылатую противокорабельную ракету П-35. Об этом заявило украинское издание Defence Express.

Ресурс опубликовал фотографии, демонстрирующие обломки ракеты. Отмечается, что боеприпас на снимке оснащен характерными крыльями, которые есть у 10-метровой П-35. В публикации предположили, что ракету использовали для удара по объектам в южных областях страны.

Ракету разработали в 1960-е годы. Изначально ракетами П-35 вооружали крейсеры проекта 58, а позже на основе ПКР разработали подвижный береговой комплекс «Редут» и стационарный комплекс «Утес». Ракета, развивающая скорость до 1800 километров в час, способна поражать цели на расстоянии более 300 километров. П-35 получила комбинированную систему с радиокомандным наведением на маршевом участке полета и активным радиолокационным — на конечном.

Ранее в январе издание Military Watch Magazine писало, что в ходе группового удара по ключевым объектам оборонной промышленности Украины Россия применяла гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал», оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер» и крылатые ракеты Х-22.

В декабре спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ВСУ не сбили ни одной российской ракеты X-22 с начала специальной военной операции. По его словам, для ее перехвата нужны специальные средства.

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