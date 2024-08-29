СМИ: новые системы РЭБ на F-16 не помогут Киеву отразить удары ВС РФ

Как отметил портал Defense One, российские радиоэлектронной борьбы уже сбили множество высокоточных американских вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установили в Военно-воздушных силах (ВВС) США на переданных Украине истребителях F-16, не смогут отразить все удары российских военных. Такую оценку дал портал Defense One.

Отмечается, что российские РЭБ уже сбили множество высокоточных американских вооружений, поэтому перепрограммированная система РЭБ на используемых Украиной F-16 должна "помочь самолетам выжить", хотя и не сможет "отразить каждую угрозу".

Портал напомнил, что в Пентагоне поручили 68-й эскадрилье ВВС США перепрограммировать системы РЭБ на борту истребителей F-16, направленных Украине Данией и Нидерландами, чтобы самолеты могли выдерживать создаваемые российскими военными помехи и электромагнитные атаки. При этом американским инженерам пришлось дополнительно освоить специфику установки средств РЭБ, поскольку система на полученных ВСУ F-16 от европейских членов НАТО ранее не использовалась в Минобороны США. "Поскольку Украина теперь присоединилась к официальным военным закупкам у зарубежных стран для 68-й эскадрильи, подразделение будет предоставлять возможности перепрограммирования [систем РЭБ] на основе отзывов украинцев", - говорится в пресс-релизе подразделения.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США заявил, что Киев заинтересован в расширении программы тренировок и обучения в США пилотов и техников для американских истребителей F-16. Ранее он подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил ранее журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу текущего года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".