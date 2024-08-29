Войти
Lenta.ru

В России начнут серийное производство багги

356
0
0
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости.

Разработчик: серийное производство багги «Чаборз М-4» начнут в 2025 году

Серийное производство багги «Чаборз М-4» планируют начать в 2025 году. Об этом заведующий лабораторией кафедры колесных машин МГТУ имени Баумана Джамаль Аль-Делеми сообщил РИА Новости.

«Багги "Чаборз М-4" планируется запустить в серию в 2025 году после проведения всех необходимых испытаний. Создавая этот внедорожник, мы преследуем цель в конечном итоге заменить подобные багги китайского производства», — сказал разработчик.

Он почеркнул, что машина собрана из российских агрегатов и комплектующих. Багги получил оригинальную раздаточную коробку, которая улучшает тяговые характеристики «Чаборза». По словам Аль-Делеми, испытания опытного образца машины завершат до конца 2024 года.

«Чаборз М-4» развивает скорость до 90 километров в час. Запас хода машины весом 1200 килограммов составляет 500 километров.

В мае издание Army Recognition писало, что российский пикап АГ-34 может появиться в зоне СВО. Машина способна выполнять задачи, возложенные на багги Desertcross 1000-3. Машину на базе компонентов серийных грузовиков ГАЗ представили на параде Победы в Туле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 13:41
  • 4148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 12:17
  • 1
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 20:02
  • 2
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска
  • 28.08 00:08
  • 136
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 20:53
  • 1
Ростех оснастит ледокол "Россия" радиационностойкой системой видеонаблюдения
  • 27.08 19:42
  • 2
"Российский ответ прозвучал". Что известно о массированном ударе по инфраструктуре Украины
  • 27.08 16:46
  • 0
«Гибридная война» Польши
  • 27.08 12:37
  • 18
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.