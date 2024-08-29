В России начнут серийное производство багги

Разработчик: серийное производство багги «Чаборз М-4» начнут в 2025 году

Серийное производство багги «Чаборз М-4» планируют начать в 2025 году. Об этом заведующий лабораторией кафедры колесных машин МГТУ имени Баумана Джамаль Аль-Делеми сообщил РИА Новости.

«Багги "Чаборз М-4" планируется запустить в серию в 2025 году после проведения всех необходимых испытаний. Создавая этот внедорожник, мы преследуем цель в конечном итоге заменить подобные багги китайского производства», — сказал разработчик.

Он почеркнул, что машина собрана из российских агрегатов и комплектующих. Багги получил оригинальную раздаточную коробку, которая улучшает тяговые характеристики «Чаборза». По словам Аль-Делеми, испытания опытного образца машины завершат до конца 2024 года.

«Чаборз М-4» развивает скорость до 90 километров в час. Запас хода машины весом 1200 килограммов составляет 500 километров.

В мае издание Army Recognition писало, что российский пикап АГ-34 может появиться в зоне СВО. Машина способна выполнять задачи, возложенные на багги Desertcross 1000-3. Машину на базе компонентов серийных грузовиков ГАЗ представили на параде Победы в Туле.