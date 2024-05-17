На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

Army Recognition допустило применение российских пикапов АГ-34 в зоне СВО

Российский тактический пикап АГ-34, который продемонстрировали на параде Победы в Туле, может появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Использование этих машин в бою допустили в публикации западного издания Army Recognition.

«На параде в Туле был представлен новый тактический пикап AГ-34, оснащенный пулеметом, который, возможно, получит более широкое распространение в Вооруженных силах России и потенциально будет выполнять роль, аналогичную роли багги Desertcross 1000-3», — пишет издание.

Машину разработал Алексей Гарагашьян, который также работал над вездеходом «Шерп». В публикации предположили, что после модернизации АГ-34 может найти широкое применение в Российской армии.

АГ-34 создан на базе компонентов серийных грузовиков ГАЗ. Машина с двигателем ЯМЗ-534 мощностью 240 лошадиных сил может нести до трех тонн груза. Также АГ-34 может преодолеть брод глубиной два метра без дополнительной подготовки.

В апреле стало известно, что в Саратове создали линейку вездеходов «Ратибор», которые смогут оперативно доставлять бойцов и грузы по раскисшей пашне, пескам и пересеченной местности, где не пройдут более тяжелые машины.