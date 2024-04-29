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В Саратове создали вездеходы «Ратибор»

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Кадр: SolitonSaratov / YouTube
Кадр: SolitonSaratov / YouTube.

В Саратове создали вездеходы «Ратибор» для работы в условиях боевых действий

Линейку вездеходов «Ратибор», которые могут работать в условиях полного бездорожья, создали в Саратове. Машины позволят доставлять бойцов и грузы в условиях боевых действий, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

Снегоболотоходы разработали и изготовили на одном из научно-производственных предприятий Саратова. В линейку машин входят грузовая версия, грузопассажирская и цельнометаллический фургон. Вездеходы смогут оперативно доставлять бойцов и грузы по раскисшей пашне, пескам и пересеченной местности, где не пройдут более тяжелые машины.

В министерстве добавили, что на шасси «Ратибора» можно установить легкое вооружение, системы радиоэлектронной борьбы или медицинский модуль. Также машину можно использовать в гражданских условиях на любой местности — от юга до Крайнего Севера.

Колесный вездеход может нести до трех тонн груза, а его энерговооруженность составляет 65 лошадиных сил на тонну. При создании машины использовали оригинальные компоненты, а также отечественные комплектующие и импортозамещаемые узлы.

В феврале стало известно, что Якутия направит в зону специальной военной операции два вездехода «Бэргэн». Машины с закрытым кузовом получили противоосколочную защиту.

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Компании
Минпромэнерго РФ
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