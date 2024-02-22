В зону СВО направят «Бэргэны»

Якутия направит в зону специальной военной операции (СВО) два вездехода «Бэргэн». Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает ТАСС.

Оснащенные противоосколочной защитой снегоболотоходы планируется отправить на текущей неделе. Машины имеют закрытый кузов, их грузоподъемность превышает одну тонну.

По отзывам охотников и рыбаков, техника отличается хорошей управляемостью и проходимостью по пересеченной местности.

В декабре «Известия» сообщили, что Вооруженные силы России начали получать легкие гусеничные вездеходы «Пластун-СН», оснащенные броней, выдерживающей попадание выпущенной из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния сто метров 7,62-миллиметровой пули.