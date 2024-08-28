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Blue Origin назначила дату запуска New Shepard после инцидента с парашютом

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Фото: Ivan Pierre Aguirre / Reuters
Фото: Ivan Pierre Aguirre / Reuters.

Blue Origin: ближайший пуск корабля New Shepard состоится не ранее 29 августа

Ближайший запуск суборбитального космического корабля New Shepard состоится не ранее 29 августа. Соответствующую дату назначила компания Blue Origin, сообщает SpaceNews.

Издание напоминает, что планируемый полет станет для New Shepard первым после инцидента с частичным развертыванием при спуске одного из трех парашютов, случившегося 19 мая. В компании заявили, что установили причины произошедшего и внесли необходимые коррективы.

В июле издание Mint сообщило, что Индия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку второго индийского астронавта в космос.

В июне газета Vanguard рассказала, что Нигерия и SERA заключили соглашение на отправку первого африканского астронавта в космос.

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Страны
Индия
Нигерия
США
Компании
Blue Origin
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