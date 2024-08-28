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ТАСС

"Цифровая Земля" за пять лет обработала космические снимки площадью 500 млн кв. км

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Проект "Цифровая Земля"
Проект "Цифровая Земля" позволит создать аналитическую систему для работы в условиях чрезвычайных ситуаций.
Источник изображения: Филипп Маурин / НВО

Это почти в 30 раз превышает площадь территории России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский комплекс геосервисов "Цифровая Земля", работающий на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса с использованием технологий искусственного интеллекта, за пять лет работы обработал снимки общей площадью 500 млн кв. км, что почти в 30 раз превышает площадь территории всей России. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Итоги работы "Цифровой Земли" проанализировали в компании "Терра Тех" (входит в холдинг Роскосмоса "Российские космические системы"). "500 млн кв. км обработанных космических снимков за пять лет работы платформы", - говорится в списке ключевых показателей работы комплекса сервисов.

Там же отмечается, что для дальнейшего использования в работе профильных ведомств было передано 70 млн кв. км. Было отработано 5 тыс. заказов от 2 тыс. зарегистрированных пользователей из всех регионов страны.

В Роскосмосе добавили, что во время развития проекта была организована системная работа с Рослесхозом, Казначейством, МЧС, практиковалось применение ДЗЗ для задач Минцифры, Минстроя и Росатома. "С Рослесинфоргом создана уникальная межведомственная интеграция - в ходе совместного эксперимента по применению дистанционного зондирования Земли для лесного надзора удалось обеспечить рост показателей автоматизации при анализе лесоизменений более 70%. Нейросеть выявляет вырубки на 62% быстрее и на 12% точнее человека", - сообщили там, отметив, что сейчас готовится интеграция платформы "Цифровая Земля" с разрабатываемой федеральной государственной информационной системой лесного комплекса Рослесхоза.

Комплекс "Цифровая земля" позволяет получать регионам наглядную информацию для экомониторинга, следить за развитием сельского хозяйства и состоянием лесных территорий, выявлять и наблюдать за динамикой чрезвычайных ситуаций, контролировать строительные работы, управлять природными ресурсами и заповедными территориями. 

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