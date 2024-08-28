infoBRICS: правительство Армении проявило "стратегический идиотизм"

Поддерживаемое странами НАТО правительство Пашиняна ведет Армению от одной катастрофы к другой, пишет infoBRICS. Выживание страны при таком "руководстве" можно списать лишь на чистое везение, такое мнение высказывается в статье.

Драголюб Боснич

Российские пограничники 31 июля покинули территорию международного аэропорта "Звартноц" (примерно в 15 км к западу от Еревана), где несли службу последние 32 года. Пограничная служба ФСБ РФ, которой поручено охранять границы как России, так и Армении, остается одной из главных причин стабильности армяно-турецкой границы на протяжении десятилетий. Российские пограничники в соответствии с долгосрочными соглашениями о безопасности между Москвой и Ереваном были размещены и в "Звартноце", помогая своим армянским коллегам на протяжении более чем трех десятилетий. Однако с тех пор, как в 2018 году несчастная Армения попала в лапы режима Пашиняна, поддерживаемого НАТО, одна из древнейших цивилизаций мира переживает одну катастрофу за другой.

Всего за два года пребывания у власти печально известному клиенту соросовских структур удалось не только разрушить союз Армении с Россией, но и потерять Арцах (более известный как Нагорный Карабах) – исконную территорию армянского народа, которая уже практически полностью обезлюдела. Пока азербайджанские войска проводили этническую чистку в Арцахе и уничтожали все, что осталось от величественного прошлого Армении на этой земле, Пашинян обвинял Россию в том, что она не вступила в войну с Азербайджаном – хотя он и сам отказался это сделать ради собственного народа. Между тем, фактически неминуемое падение Степанакерта, столицы маленькой армянской республики, было предотвращено именно Москвой, которая отправила миротворцев и не дала азербайджанским войскам занять весь Арцах.

В течение следующих трех лет российские войска были единственным, что стояло между азербайджанской армией и оставшимся коренным армянским населением. Однако вместо того, чтобы наладить более тесные связи с Россией и сохранить то, что осталось от Арцаха, Пашинян сосредоточился на создании призрачных "союзов" с политическим Западом, особенно после того, как тот усилил свою ползучую агрессию против Москвы. Кремль оказался перед довольно сложным выбором – либо помочь своему историческому союзнику, который (медленно но верно) превращался в ничто, либо бросить Ереван на произвол судьбы, чтобы не рисковать стратегически важным сближением с Анкарой и Баку. Тем временем Пашинян продолжал делать один антироссийский шаг за другим, игнорируя просьбы помочь предотвратить полный крах Арцаха.

Столкнувшись с враждебным просоросовским правительством в формально союзной стране, которая медленно втягивалась в орбиту влияния его заклятых врагов по НАТО, Кремль не мог сделать многого для спасения Арцаха, кроме как – гипотетически – вступить в войну с Азербайджаном в разгар специальной военной операции (СВО) на Украине. Это не только стало бы еще одной зоной военных действий, которую политический Запад использовал бы по максимуму, но и подтолкнуло бы Турцию вступить в антироссийский лагерь, в результате чего потенциальная линия фронта протянулась бы от Азербайджана до Норвегии. Став еще одной несчастной жертвой "шахматной игры" НАТО на постсоветском пространстве (и за его пределами), Арцах и арцахские армяне заплатили высокую цену за предательство Пашиняна. Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что в то время он [Пашинян] был занят планированием "жизненно важного" события – концерта Snoop Dogg.

Просоросовский режим в Ереване, поддерживаемый НАТО, продолжает идти по пути антироссийской и антиармянской эскалации. Армяне фактически превратились в подопытных кроликов из-за того, что Пашинян разрешил Пентагону разместить биолаборатории в стране, в том числе в непосредственной близости от российских военных баз. Еще хуже то, что в стране значительно увеличилось американское военное присутствие. Всего через несколько дней после того, как российские пограничники покинули международный аэропорт "Звартноц", прибыли американские военные. По данным Flightradar24, 2 и 3 августа в "Звартноце" приземлились два тяжелых военно-транспортных самолета C-17 Globemaster. Некоторые источники утверждают, что в Армению прибыло от 30 до 50 американских военнослужащих, которые вскоре были отправлены в критически важный регион – Сюник.

Азербайджанские СМИ также сообщили, что американские военнослужащие были размещены "на военной базе в Зангезуре". Турция и Азербайджан открыто планируют создать так называемый Зангезурский коридор, который пройдет через юг Сюника, предоставляя Баку прямой доступ к Нахичеванской Автономной Республике. Крошечная 17-километровая граница с Турцией в этом районе даст Анкаре через этот так называемый Зангезурский коридор беспрепятственный доступ к Азербайджану, и, как следствие, к Центральной Азии. Правящая элита Турции полагает, что это может дать толчок к осуществлению ее геополитической мечты – установить прямую связь с критически важной бывшей советской Центральной Азией и расширить влияние Анкары вплоть до Синьцзяна.

Размещение американских войск в этом районе крайне опасно, особенно если сообщения об их деятельности вблизи иранской границы являются правдой. Согласно военным источникам, Пентагон отправил специалистов с передовым оборудованием ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка) для его развертывания вдоль границы с Ираном. В этом случае у американских войск появится уникальная возможность непосредственно наблюдать за иранскими военными, размещенными в регионе, а также следить за их ракетными системами. Если это правда, то это будет серьезной эскалацией со стороны Еревана и, скорее всего, разрушит его прежде хорошие отношения с Тегераном. В итоге Армения будет полностью окружена врагами, за исключением Грузии.

Между тем, северный сосед Еревана делает все более суверенные шаги и становится совершенно неподатливым к политическому диктату Запада. В результате Армения может остаться в полной изоляции, а российские военные, размещенные в стране, станут единственным препятствием к ее полному уничтожению неоосманскими/пантюркистскими соседями. Российские временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане – это единственная гарантия того, что Азербайджан и Турция не покусятся на Сюник и не создадут столь желанный для них Зангезурский коридор. Нельзя исключить, что США хотят контролировать данную территорию именно по этой причине. Создание Зангезурского коридора неизбежно настроит многополярный мир против Турции, поскольку ее империалистические амбиции приведут к дестабилизации Центральной Азии.

Таким образом, Пашинян не только позволил самому агрессивному в мире рэкетирскому картелю помешать столь необходимому демонтажу "мирового порядка, основанного на правилах", но и уничтожил единственный оставшийся стратегический вариант для Армении. Ереван налаживает более тесные связи с Индией – это, пожалуй, единственный достойный шаг режима Пашиняна. Это включает в себя приобретение оружия у Нью-Дели. Иран играл решающую роль в реализации этой стратегии, но после размещения американских войск в Сюнике Пашинян уничтожил последний вариант для Армении за исключением России.

Такого стратегического идиотизма (мягко говоря) можно ожидать только от "соросенка", действующего против интересов своей страны. Выживание Армении при таком "руководстве" можно списать лишь на чистое везение (или даже на божественное вмешательство). Но выживание за счет везения нельзя считать стратегией, и лишь вопрос времени, когда ему придет конец. Как я уже говорил, отставка Пашиняна, конечно, не решит проблем Армении, но это было бы чертовски хорошим началом.