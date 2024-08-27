Новый корабль «Амур» с «Калибрами» на борту приняли в состав ВМФ России

В Дагестане приняли в состав Военно-морского флота (ВМФ) России новый корабль «Амур» проекта 22800 с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» на борту. Торжественная церемония первого подъема Андреевского флага прошла в понедельник, 26 августа, в Каспийске.

Флаг подняли под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в ходе его рабочей поездки на Каспийскую флотилию.

В мероприятии также приняли участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, представители Главного командования ВМФ, Каспийской флотилии, генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов и представители администрации Республики Дагестан.

«С этого момента очередной корабль становится на защиту национальных интересов нашей великой Родины. Корабли типа «Каракурт», спроектированные инженерами центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества. Они внесут свой весомый вклад в укрепление боеготовности, действуя в составе надводной составляющей ВМФ», — сказал Моисеев.

Он выразил уверенность, что экипаж «Амура» будет с честью выполнять поставленные боевые задачи. Также он поблагодарил трудовой коллектив судостроительного завода и корпорации за вклад в укрепление боевой мощи ВМФ.

Программа оснащения ВМФ кораблями — носителями высокоточного оружия будет продолжена, заверил он.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Амур» способен действовать в морской зоне на удалении до 3 тыс. миль от баз. Водоизмещение корабля составляет около 800 т, скорость — более 30 узлов (55, 56 км/ч).

Новая боевая единица флота также оснащена современными системами радиосвязи и навигации и переносными зенитно-ракетными комплексами. Наиболее грозным оружием «Амура» являются высокоточные крылатые ракеты «Калибр», не имеющие аналогов в мире.

Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, стеклопластик и углеродистое волокно позволили сделать «Амур» незаметным для радаров противника. Дальность удара «Калибров» может достигать 2,5 тыс. км, а система управления этим комплексом строго засекречена.

В октябре 2023 года сообщалось, что в состав вооружения российских корветов проекта 20380 планируют включать крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — сверхзвуковые «Оникс».

Корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» — основа современного российского надводного флота. На сегодняшний день в строю находятся девять подобных кораблей. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» несут службу на Балтийском флоте. «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» входят в состав Тихоокеанского флота (ТОФ).