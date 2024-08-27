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Lenta.ru

Правила перемещения терминалов для интернета Starlink ужесточили

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Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters.

SpaceX будет взимать с пользователей плату за перемещение терминалов Starlink

Американская корпорация SpaceX ужесточила наказание за перемещение терминалов Starlink между регионами. На это обратило внимание издание The Verge.

По словам журналистов медиа, компания Илона Маска не приветствует перемещение терминалов для интернета Starlink между странами. Теперь SpaceX будут взимать за пользователей плату в размере до 300 долларов, если они будут поочередно пользоваться доступом в интернет в разных регионах.

Согласно сайту SpaceX, в мире есть шесть зон Starlink — США и Канада, Европа, Азия, Африка, Латинская Америка и Океания. Пользователь сервиса получит штраф, если активирует свой терминал в двух разных регионах.

Для обычных комплектов Starlink Standard и Standard Actuated плата составит 200 долларов, для Starlink Mini — 300 долларов. В SpaceX подчеркнули, что оплата будет взиматься в долларах или местной валюте. В компании отметили, что при переезде пользователям следует приобрести комплект для интернета на новом месте у авторизованного поставщика.

Ранее исследователи компании Recon Analytics заявили, что Starlink оказался лучшим интернетом для сельской местности. Согласно опросу, у 11 процентов американских клиентов Starlink до подключения вообще не было доступа к домашнему интернету.

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Страны
Канада
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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