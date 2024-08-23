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Интернет Илона Маска оказался спасением для фермеров

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Фото: Pablo Sanhueza / Reuters
Фото: Pablo Sanhueza / Reuters.

Recon: Starlink стал лучшим интернетом для сельской местности

Пользователи Starlink оказались более счастливыми клиентами услуг домашнего интернета, чем другие потребители. Это следует из отчета компании Recon Analytics.

В период с 12 мая 2023 года по 5 июля 2024 года специалисты фирмы опросили 153 тысячи потребителей домашнего интернета из США, 1300 из которых были пользователями Starlink. Проанализировав ответы, эксперты Recon выяснили, что спутниковый интернет Илона Маска оказался спасением для жителей сельской местности.

В отчете говорится, что 85 процентов пользователей провайдера Starlink живут в сельской местности или регионах, где затруднен доступ к обычному проводному интернету. При этом у 11 процентов клиентов до Starlink не было никакого домашнего интернета и, соответственно, альтернативы. Авторы отметили, что в основном речь идет о фермерах, которые живут на отдалении от американских городов.

При этом у Starlink есть и недостатки. К ним отнесли высокую стоимость услуг — особенно при сравнении с предложением конкурентов. Также аналитики Recon Analytics обратили внимание, что у компании плохо развита служба поддержки. Так, со специалистами Starlink можно связаться только через чат и по электронной почте, что проблематично при отсутствии подключения к интернету.

Ранее «Известия» рассказали, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал работать спутниковый интернет Starlink на территории России. В свою очередь это привело к снижению активности украинских беспилотников.

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