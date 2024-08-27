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ТАСС

Сеул заявил, что его политика в вопросе поставок оружия Киеву не изменилась

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

Республики Корея не поставляет летальное оружие Украине, сообщили в администрации южнокорейского президента

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Политика Республики Корея в ситуации вокруг Украины пока не изменилась - Сеул не поставляет летальное оружие Киеву. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в администрации южнокорейского президента на фоне кадровых перестановок в сфере государственной безопасности.

"Наши принципы и курс действий в отношении помощи Украине остаются неизменными", - ответили в офисе президента на просьбу прокомментировать возможную связь между назначением нового советника по национальной безопасности и политикой Сеула в отношении ситуации на Украине. Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, но не оружие и боеприпасы.

12 августа южнокорейские власти объявили о кадровых перестановках. На пост министра обороны был предложен Ким Ён Хён, который возглавлял службу безопасности президента. Министр обороны Син Вон Сик стал директором управления национальной безопасности. Предыдущий глава управления национальной безопасности Чан Хо Чжин перешел на должность специального помощника президента по дипломатии и безопасности. Он ранее был послом Республики Корея в Москве, заместителем министра иностранных дел.

19 июня Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. На следующий день Чан Хо Чжин заявил, что Республика Корея проведет повторное рассмотрение вопроса о поставках оружия на Украину. Позднее он указывал, что в Сеуле не станут придерживаться каких-либо ограничений в отношении поставок оружия на Украину, если Россия "передаст Пхеньяну современные военные технологии". В Москве неоднократно опровергали утверждения о незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР.

Син Вон Сик в начале 2024 года в интервью заявлял, что "лично он" выступает за "активную поддержку" Украины, но как министр придерживается государственного курса. Перевод той беседы на английский язык вызвал повышенное внимание, поскольку в тексте, как позднее пояснил сам министр, ошибочно говорилось о "полной поддержке".

Ким Ён Хён, как и Син Вон Сик, дослужился в южнокорейской армии до генеральского звания. При объявлении кадровых перестановок в администрации отметили, что Ким Ён Хён "лучше других понимает намерения" президента, поскольку возглавлял его службу безопасности. 

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