В США выбрали производителя нового самолета-разведчика

В США выбрали производителя самолетов-разведчиков HADES для армии

Армия США выбрала компанию, которая будет производить перспективные самолеты-разведчики дальнего радиуса действия High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES). Контракт на выполнение функций ведущего системного интегратора получила Sierra Nevada, сообщает Defense News.

Отмечается, что контракт, который оценивают в 93,5 миллиона долларов, рассчитан на 12-летний период. В будущем сумма соглашения может увеличиться до 994,3 миллиона. «Выбор ведущего интегратора является важным шагом в усилиях армии по модернизации существующих самолетов, которые выполняют задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки. Служба планирует вывести из эксплуатации примерно 70 самолетов — весь свой парк разведывательных машин — в связи с переходом на самолеты HADES», — пишет издание.

Представитель армии подчеркнул, что HADES позволит разведывательной авиации летать «выше, быстрее и дальше». В основе нового самолета лежит бизнес-джет Bombardier Global 6500. В декабре ведомство заключило контракт на поставку одного самолета с опционом на покупку еще двух бортов в течение трех лет. До 2035 года армия США планирует получить 14 самолетов HADES.

В мае стало известно, что Sierra Nevada начнет строительство нового воздушного командного пункта Survivable Airborne Operations Center (SAOC) для Военно-воздушных сил США летом. SAOC заменят устаревающие самолеты E-4B Nightwatch.